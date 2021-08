Donyell Malen heeft woensdag met Borussia Dortmund de strijd om de Duitse supercup verloren van Bayern München. De regerend landskampioen was met 1-3 te sterk voor de bekerwinnaar van het afgelopen seizoen, waar Malen een half uur inviel.

Robert Lewandowski en Thomas Müller zorgden na vijftig minuten voor een 0-2-voorsprong voor 'Der Rekordmeister', die afgelopen vrijdag met een gelijkspel tegen Borussia Mönchengladbach nog een valse start van het nieuwe Bundesliga-seizoen kende. Borussia Dortmund kwam via Marco Reus nog terug tot 1-2, maar na een blunder in de achterhoede besliste Lewandowski vlak voor tijd het duel in het Signal Iduna Park.

Het is de tweede keer op rij en de negende keer in totaal dat Bayern München beslag legt op de Duitse supercup. Bayern rekende vorig jaar in de jaarlijkse strijd tussen de landskampioen en de bekerwinnaar ook al af met Borussia Dortmund (3-2), waarna 'slechts' de Duitse landstitel werd veroverd onder trainer Hans-Dieter Flick. Flick heeft inmiddels plaatsgemaakt voor Julian Nagelsmann.

Malen viel in de 58e minuut in bij Borussia Dortmund en hielp twee minuten later een enorme kans op de 1-2 om zeep. De spits, die deze zomer voor zo'n 30 miljoen euro de overstap maakte van PSV naar Borussia Dortmund, verkeek zich op een voorzet van Erling Haaland, tot woede van de Noorse goalgetter.

De strijd om de Duitse supercup stond voor de aftrap in het teken van Gerd Müller, die afgelopen zondag op 75-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van ziekte van Alzheimer. De teams applaudisseerden een minuut lang in de middencirkel en Thomas Müller en Lewandowski toonden een shirt met de naam van 'Der Bomber'. De topscorer aller tijden van Bayern München maakte namens West-Duitsland de beslissende 2-1 tegen Nederland in de finale van het WK van 1974.

Thomas Müller toonde voor de aftrap een shirt met de naam van de overleden Gerd Müller in het Signal Iduna Park. Thomas Müller toonde voor de aftrap een shirt met de naam van de overleden Gerd Müller in het Signal Iduna Park. Foto: Pro Shots

Bayern domineert in strijd om supercup

Voor het oog van zo'n 25.000 fans had Bayern München het betere van het spel in de strijd om de Duitse supercup en kwam het na 41 minuten spelen ook verdiend op voorsprong tegen Borussia Dortmund. Vlak nadat een doelpunt van de zestienjarige Dortmund-spits Youssoufa Moukoko werd afgekeurd, kopte Lewandowski aan de andere kant kiezelhard binnen.

Nog geen vijf minuten na rust verdubbelde Müller de voorsprong voor de regerend landskampioen. De aanvallende middenvelder stond bij de tweede paal helemaal vrij om een hakbal van Lewandowski in een leeg doel te werken.

Nadat invaller Malen een dot van een kans op de aansluitingstreffer had laten liggen, kwam Borussia Dortmund in eigen stadion wel op 1-2. Reus schoot de bal vanaf de rand van het strafschopgebied bijzonder fraai in de bovenhoek.

Tien minuten later bracht Bayern de marge alweer op twee. Manuel Akanji verspeelde de bal in de opbouw en Lewandowski strafte de blunder van de verdediger van Borussia Dortmund genadeloos af, waardoor Bayern in de eerste weken van het nieuwe seizoen alweer een prijs in handen heeft.