Cristiano Ronaldo heeft dinsdag in een verklaring gereageerd op transfergeruchten die in buitenlandse media de ronde doen. De aanvaller van Juventus vindt het verwerpelijk dat er zo veel over hem wordt geschreven.

In de afgelopen dagen werd de 36-jarige Ronaldo, die nog voor een jaar vastligt in Turijn, gelinkt aan onder meer Real Madrid en Manchester City. Andere media schreven dat hij 'gewoon' bij Juventus zal blijven.

"Het gemak waarmee over mij wordt gesproken in de media is respectloos naar mij als mens en speler, maar nog meer naar alle clubs, spelers en stafleden die in deze geruchten worden betrokken", schrijft de vijfvoudig Wereldvoetballer van het Jaar op Instagram.

"Er verschijnen veel verhalen, die me met veel clubs in verschillende competities in verband brengen, zonder dat iemand de moeite neemt om echt te controleren of ze kloppen of niet."

Met deze foto zette Cristiano Ronaldo zijn boodschap op Instagram kracht bij. Met deze foto zette Cristiano Ronaldo zijn boodschap op Instagram kracht bij. Foto: Instagram.com/cristiano

'Ik ben klaar voor alle uitdagingen'

In zijn verklaring maakt Ronaldo verder duidelijk dat hij zijn goede band met Real Madrid - de club waarvoor hij negen jaar speelde en waarmee hij grote successen vierde - niet wil laten verpesten en dat hij hoopt dat er een einde komt aan de geruchtenstroom.

"Ik kan het niet blijven toestaan dat mensen mijn naam misbruiken", sluit hij zijn verhaal af. "Ik focus me op mijn carrière en mijn werk en ben klaar voor alle uitdagingen die ik tegenkom. De rest is slechts speculatie."

Ronaldo verliet Real in de zomer van 2018 voor Juventus, waarmee hij onder meer twee keer kampioen werd. Succes in de Champions League bleef uit met de Italiaanse topclub.