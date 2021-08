PSV kan niet wachten tot het woensdag Benfica treft in de eerste play-offwedstrijd om een ticket voor het hoofdtoernooi van de Champions League. De Eindhovenaren kijken vol zelfvertrouwen uit naar de eerste confrontatie met de Portugese topclub.

"Er staat heel veel op het spel", zei aanvoerder Marco van Ginkel dinsdag op een persconferentie in het Estádio da Luz, verwijzend naar het prijzengeld van 35 miljoen euro dat PSV ontvangt bij plaatsing voor het hoofdtoernooi van de Champions League. "Niet alleen voor de spelers is dit zo, maar voor de gehele club."

PSV maakte in de eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen indruk door in de Champions League overtuigend af te rekenen met Galatasaray en FC Midtjylland en in de strijd om de Johan Cruijff Schaal landskampioen Ajax met 4-0 te vernederen. Afgelopen zaterdag werd ook de eerste competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo eenvoudig gewonnen: 0-2.

"Maar vanaf de start van het seizoen hebben we al een heel goed gevoel in het team", benadrukte Van Ginkel. "We zijn goed begonnen en hebben alles gewonnen. Het was met Galatasaray en FC Midtjylland een moeilijke weg om hier te komen. Nu wacht de finale over twee wedstrijden en iedereen is er opgewonden over."

Schmidt: 'Heel belangrijke wedstrijd voor ons'

Trainer Roger Schmidt weigerde te spreken over een test voor zijn ploeg. "Het is een heel belangrijke wedstrijd voor ons, we willen de Champions League halen. We zijn er klaar voor. We hebben in de voorbereiding een hoop geïnvesteerd om hier op ons best te zijn."

"Benfica is een erg goed team met veel individuele kwaliteiten en veel mogelijkheden in de selectie. Ze hebben het vermogen om voetballend altijd de juiste oplossing te vinden. Ze hebben veel spelers die kunnen aanvallen. We moeten morgen ook op ons hoogste niveau zijn, zowel verdedigend als aanvallend."

Benfica-PSV begint woensdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Duitse scheidsrechter Felix Brych. Een week later is de return in Eindhoven. PSV haalde in 2019 voor het laatst de groepsfase van de Champions League. Ajax heeft zich als landskampioen al geplaatst voor het hoofdtoernooi.