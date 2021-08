AZ-trainer Pascal Jansen sluit niet uit dat Teun Koopmeiners donderdag tegen Celtic terugkeert in de basis. De aanvoerder werd zondag tegen RKC Waalwijk nog buiten de ploeg gelaten vanwege zijn transferwens.

"Het zou wel heel bijzonder zijn als er in een paar dagen tijd veel veranderd is. Dus wat ik toen heb gezegd, neem ik ook nu weer mee in mijn afweging wat betreft Teun", zei Jansen woensdag tegen het Noordhollands Dagblad tijdens zijn persconferentie in Glasgow.

"Ja, in die afweging speelt ook de kracht van de tegenstander een rol. Het is mogelijk dat we voor deze wedstrijd andere keuzes maken. Dat betekent mogelijk ook een andere opstelling."

Zonder Koopmeiners in de ploeg, die zelf liet weten dat hij er klaar voor is om te spelen tegen Celtic, ging AZ zondag pijnlijk met 1-0 onderuit bij RKC. Koopmeiners zat wel op de bank en viel na rust in, maar kon de nederlaag van de Alkmaarders niet voorkomen.

Jansen kiest in ieder geval nog niet voor nieuweling Peter Vindahl Jensen op doel tegen Celtic. "Hij is nog maar een paar dagen bij ons en krijgt veel nieuwe indrukken te verwerken. We geven hem de tijd zich rustig aan te passen. Hobie Verhulst zal tegen Celtic dus weer op doel staan."

AZ werkte donderdag de laatste training op Celtic Park af.

'Het wordt fantastisch'

Jansen kijkt enorm uit naar de sfeer op Celtic Park. "Het is fantastisch voor de spelers, maar ook voor de staf en voor mij als trainer. Ik heb veel wedstrijden gezien van Celtic en ik vind het geweldig dat we die sfeer nu in het echt gaan meemaken", keek hij vooruit.

"Wij hebben zwakke plekken gevonden bij Celtic, zoals zij waarschijnlijk zwakke plekken bij ons zien. Ze spelen opwindend voetbal. We krijgen dus een wedstrijd met twee aanvallende teams te zien. Met 50.000 fans erbij wordt dat fantastisch."

Celtic-AZ, de heenwedstrijd in de play-offs voor een Europa League-ticket, begint donderdag om 20.45 uur. Een week later is de aftrap van de return in Alkmaar om 20.15 uur.

