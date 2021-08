Nico-Jan Hoogma, de directeur topvoetbal van de KNVB, is blij en vereerd dat hij Louis van Gaal dinsdag kon presenteren als nieuwe bondscoach van Oranje. Volgens de oud-verdediger was Van Gaal de droomkandidaat voor de opvolging van Frank de Boer.

"Ik ben heel blij dat Louis in het gat is gesprongen. De aanleiding is natuurlijk niet positief, maar zijn aanwezigheid geeft ons veel vertrouwen voor de komende periode", zei Hoogma bij de presentatie in Zeist.

"De doelstelling op het EK is ondanks al onze inspanningen helaas niet gehaald. Dat doet pijn. Terugkijkend - en dat is altijd makkelijker - heeft onze keuze niet goed uitgepakt. Natuurlijk reken ik dat ook mezelf aan. Maar we moesten door."

Volgens de 52-jarige Hoogma was het contact met Van Gaal na het desastreus verlopen EK snel gelegd. Volgens de directeur is de oud-trainer van onder meer Ajax en FC Barcelona mede door de korte voorbereiding op de komende WK-kwalificatieduels de ideale man.

"We zochten naar een coach met uitzonderlijke, maar bewezen kwaliteiten. Iemand voor wie het bondscoachschap geen geheimen kent. Een coach die snel kan anticiperen, inspringen en een belangrijke stempel op staf en team kan drukken", somde hij op. "In onze ogen kom je dan automatisch uit bij Louis van Gaal."

'Nu ligt alles anders'

Volgens Hoogma was het een logische keuze om vorig jaar niet Van Gaal, maar De Boer tot opvolger van de naar FC Barcelona vertrokken Ronald Koeman te benoemen.

"De situatie vroeg toen om een coach die aansloot bij het proces van dat moment. We waren met zijn allen van mening dat we het beleid van toen konden voortzetten met dezelfde staf en een nieuwe coach. Helaas heeft dat anders uitgepakt", zei hij.

"Nu ligt alles anders. We willen terugvallen op bewezen ervaring, kennis en kunde. Met zijn staat van dienst op het allerhoogste niveau en in de allerbeste competities hebben we met Louis die coach in huis gehaald."

Het Nederlands elftal is matig aan de kwalificatiereeks voor het WK van eind volgend jaar begonnen en moet dat begin volgende maand onder Van Gaal zien recht te zetten in wedstrijden tegen Noorwegen, Montenegro en Turkije.