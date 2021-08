Soms viste hij naar een complimentje, dan weer las hij de media de les. Tijdens zijn eerste persconferentie als nieuwe bondscoach van Oranje was Louis van Gaal na vijf jaar pensioen vooral ouderwets zichzelf.

Van Gaal wilde dinsdag in een volle perszaal in Zeist een hardnekkig misverstand de wereld uit helpen. Want zes weken geleden sprak hij bij een speech voor de Oranjevrouwen over "een veredeld stelletje sterren op het EK voor mannen". De media zouden ten onrechte hebben geconcludeerd dat hij daarmee op Oranje doelde.

"Met een verzameling sterren doelde ik op Frankrijk en op Portugal, die niet als een ploeg speelden op het EK. Maar wat hebben jullie in je hoofd? Natuurlijk, het Nederlands elftal. Dat is de media tegenwoordig", schamperde Van Gaal tegen de journalisten.

"Ik wilde alleen het EK als parameter voor de vrouwen gebruiken. Om duidelijk te maken dat je als een team meer kan bereiken dan met spelers die denken dat ze belangrijker zijn", legde de trainer uit. "Maar ik heb nooit het Nederlands elftal genoemd, kijk de beelden maar terug."

'Strenge' Van Gaal heeft nog nooit een boete gegeven

Zo ging het dinsdag voortdurend bij de presentatie van de nieuwe bondscoach, die tijdens zijn lange carrière regelmatig in de clinch lag met de pers. Van Gaal zette in het begin van zijn persconferentie direct de toon door te spreken van "een nieuwe kennismaking met mijn vrienden van de media".

Soms viste hij naar een compliment, zoals toen een verslaggever vroeg of Van Gaal de enige man was die Oranje er na het mislukte EK weer bovenop kon helpen. "Prachtig als de media dat over mij willen zeggen en schrijven."

Dan weer kon de bondscoach het niet laten om verslaggevers de les te lezen. "Het is logisch dat mensen denken dat ik een strenge coach ben", zei Van Gaal. "Want mijn vrienden van de media laten mij altijd zo zien, dan wordt het beeld van de mensen daardoor gevormd. Misschien ben ik soms streng, maar ik ben vooral rechtvaardig en eerlijk, en daar gaat het volgens mij om."

"Ik ben een trainer die gelooft in belonen en niet in bestraffen van spelers. Ik heb in mijn hele carrière nog nooit een boete gegeven. Ja, daar kijken jullie van op, hè?", zei de trainer, terwijl hij de zaal rondkeek.

Van Gaal doet het niet voor zichzelf, maar voor Nederlands voetbal

Af en toe was Van Gaal denigrerend, bijvoorbeeld door tegen een journalist te zeggen: "Waar jij het altijd over hebt in je krantje." Om even later weer een sneer uit te delen: "Het is niet op feiten gebaseerd wat de media schreven. Maar goed, daar kijk ik niet meer van op."

Toch wekte de bondscoach de indruk zich niet heel druk te maken over wat de media over hem zeggen en schrijven. "Het is een feit dat het volk zich achter mij heeft geschaard, dat doet mij deugd. De polls wijzen uit dat de fans blij zijn met mijn komst."

De zeventigjarige coach benadrukte vervolgens dat hij het niet voor zichzelf doet."Ik heb niks meer te bewijzen. Ik doe dit voor het Nederlands voetbal, want daar heb ik bijna alles aan te danken. Als we straks van Noorwegen verliezen, en dat kan natuurlijk gebeuren, dan schrijven jullie weer dat ik geen goede trainer meer ben. Dat risico neem ik dan maar."

Volgende week vrijdag maakt Van Gaal zijn definitieve selectie voor de komende WK-kwalificatieduels bekend. Zijn derde termijn als bondscoach begint op 1 september in Oslo met een wedstrijd tegen Noorwegen. Daarna volgen duels met Montenegro (4 september in Eindhoven) en Turkije (7 september in Amsterdam).