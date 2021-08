Trainer Peter Bosz heeft Marcelo teruggezet naar het tweede elftal van Olympique Lyon. De Braziliaanse verdediger wordt volgens de Franse club gestraft voor zijn ongepaste gedrag in de kleedkamer na het competitieduel met Angers.

Marcelo ging afgelopen zondag pijnlijk in de fout tegen Angers. De 34-jarige oud-PSV'er schoot de bal in eigen doel na een communicatiefout met doelman Anthony Lopes.

Volgens Franse media vormde het geblunder de aanleiding om Marcelo terug te zetten naar het tweede elftal, maar Lyon meldt alleen dat zijn gedrag daartoe heeft geleid. "Het ongepaste gedrag van Marcelo in de kleedkamer na de wedstrijd in Angers rechtvaardigt deze beslissing, die unaniem werd genomen door de directie van Olympique Lyon", aldus de club in een verklaring.

Marcelo werd maandag door Bosz en technisch directeur Juninho op de hoogte gebracht. Daarnaast meldt Lyon in de verklaring dat alle spelers zich vol moeten inzetten om snel goede resultaten te behalen.

Marcelo maakte een eigen doelpunt in de competitiewedstrijd tegen Angers. Foto: AFP

Bosz stoort zich aan mentaliteit spelers

Bosz was na de 3-0-nederlaag bij Angers niet te spreken over de mentaliteit van zijn spelers. "Ik heb geen team gezien dat wilde winnen, en dat stoort me", zei de coach zondag.

Ook laat Lyon weten dat het in overleg met Bosz druk bezig is om de selectie te versterken. De club zou in gesprek zijn met Chelsea-verdediger Emerson Palmieri en ook verdediger Layvin Kurzawa van Paris Saint-Germain is naar verluidt in beeld.

Lyon kent een matige seizoensstart. De ploeg van Bosz haalde in de eerste twee competitiewedstrijden van het seizoen slechts één punt en staat zeventiende.

