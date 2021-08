Louis van Gaal heeft de spelersgroep van het Nederlands elftal straks anderhalve dag bijeen als de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen gespeeld wordt. De nieuwe bondscoach vertelde dinsdag bij zijn presentatie dat hij die situatie verre van ideaal vindt, maar is met FaceTime-gesprekken met internationals al aan de voorbereiding begonnen.

"Ik ben een procestrainer", omschreef Van Gaal zichzelf in Zeist. "Als je naar mijn carrière kijkt, dan zie je dat mijn eerste drie maanden bij een nieuwe club vaak niet geweldig gingen. De spelers moesten wennen aan het regime-Van Gaal."

Tijd om te wennen aan de zeventigjarige trainer is er ditmaal niet voor de selectie van Oranje: Van Gaal benadrukte meerdere malen dat hij slechts anderhalve dag de tijd heeft voor de eerste wedstrijd tegen Noorwegen op 1 september, in een kwalificatiepoule waarin Oranje al op achterstand staat.

"Ik heb nu geen tijd om er een systeem in te drammen, zoals bij het WK in Brazilië, waar ik zes weken de tijd had om met de selectie te werken."

Maar de voorbereiding is eigenlijk al begonnen, zei Van Gaal. "Het FaceTime- en Zoom-model is tegenwoordig ingeburgerd. Dat heb ik met verve gedaan. Ik heb al met vijf spelers uitgebreid gesproken en ze waren erg enthousiast."

Bondscoach Louis van Gaal sprak met vier van de spelers op de afbeelding achter hem. Bondscoach Louis van Gaal sprak met vier van de spelers op de afbeelding achter hem. Foto: ANP

'Vroeger mochten spelers op audiëntie komen in mijn hotelkamer'

Van Gaal wilde niet vertellen om welke spelers dat ging, maar liet zich wel ontvallen dat het om vier van de zes internationals ging die te zien waren op een grote afbeelding achter hem. Daar waren Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Memphis Depay en Donyell Malen zichtbaar.

"Vroeger voerde ik gesprekken met internationals in Huis ter Duin, ze mochten dan op audiëntie komen op mijn hotelkamer. Nu hebben we daar helaas geen tijd voor", zei Van Gaal.

Met de FaceTime-gesprekken vond de bondscoach een goed alternatief. "Het waren leuke gesprekken, de spelers waren meer dan enthousiast. Ik denk ook niet dat een speler ooit langer dan een uur met zijn bondscoach heeft gesproken."

41 Van Gaal wil dat heel Oranje zich laat vaccineren: 'Maar wie ben ik?'

Van Gaal proeft bij spelers voorkeur voor 4-3-3

Tijdens de gesprekken merkte Van Gaal dat er na het mislukte EK veel behoefte is aan duidelijkheid. "Zeker drie spelers hebben dat gezegd."

Verder lieten de spelers doorschemeren zich - ook gezien de korte voorbereidingstijd - het fijnst te voelen bij een 4-3-3-systeem (of 1-4-3-3, zoals de bondscoach placht te zeggen).

Van Gaal was in zijn laatste periode als bondscoach succesvol in een 5-3-2-formatie, die de laatste maanden ook door zijn voorganger Frank de Boer gehanteerd werd. Nu heeft Van Gaal nog geen beslissing genomen over het systeem tegen Noorwegen, al liet hij doorschemeren altijd naar zijn spelers te luisteren.

"Het 1-4-3-3-systeem wordt in Nederland al vanaf de pupillen gespeeld. Dat kunnen de spelers met een korte voorbereiding goed spelen. Probleem is wel dat we dun zitten in de keepers en links- en rechtsbuitens, en die posities zijn heel belangrijk in de Hollandse school. Als die plekken niet goed bezet zijn, kun je eigenlijk niet 1-4-3-3 spelen", aldus Van Gaal.

"De spelers die ik tot nu toe gesproken heb, hebben daar wel een voorkeur voor. Ik kijk altijd naar de kwaliteiten van de tegenstander en luister naar mijn eigen selectie. Dat doe ik al dertig jaar zo en heeft me veel succes opgeleverd."