Louis van Gaal vindt het niet verrassend dat de KNVB bij hem is uitgekomen in de zoektocht naar een nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De coach werd dinsdag gepresenteerd op het bondskantoor in Zeist.

"Het is weer een nieuwe kennismaking met mijn vrienden van de media", zo begon Van Gaal zijn presentatie. "Het is toch wat hè, dat ik hier voor de derde keer zit? In 2000 vond het ik een eer, in 2012 vond ik het een eer om het land te dienen. Maar nu vind ik het veel meer een eer."

"Ik was uiteindelijk vijf jaar met pensioen. Ik zag de noodzaak: wie moet deze job anders doen? Eén punt achter in de WK-kwalificatie, een voorbereidingstijd van anderhalve dag. Wat is dat? Wat kun je doen? Wat kun je veranderen? En wat moet je juist niet veranderen?"

De zeventigjarige Van Gaal werd een kleine twee weken geleden door de KNVB aangesteld als opvolger van Frank de Boer, die zijn conclusies trok na de uitschakeling door Tsjechië in de achtste finales van het EK. De Amsterdammer tekende tot en met het WK van 2022 en werd daarmee voor de derde keer bondscoach van Oranje. Van 2000 tot 2002 en van 2012 tot 2014 leidde hij het elftal ook.

"Toen de KNVB bij me kwam, wist ik wel waarvoor het was. Ik heb in de afgelopen vijf jaar steeds alles bijgehouden, maar wel op de achtergrond", aldus Van Gaal, die na zijn ontslag bij Manchester United in 2016 niet meer als trainer actief was. "Ik heb ook weleens kritiek geleverd, maar dan weet je niet wat er vanbinnen speelt. Nu ben ik eigenlijk alweer twee weken bezig."

Louis van Gaal werd dinsdag gepresenteerd op het bondskantoor in Zeist. Louis van Gaal werd dinsdag gepresenteerd op het bondskantoor in Zeist. Foto: Pro Shots

'Doet me deugd dat het volk zich achter mij heeft geschaard'

Naast Van Gaal werden Henk Fraser en Danny Blind aangesteld als assistenten en Frans Hoek als keeperstrainer. Zij debuteren op 5 september in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen. Oranje staat op dit moment tweede in de poule en alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK, waardoor het Nederlands elftal zich weinig puntenverlies kan permitteren.

"In deze coronatijd is het FaceTime-model ingeburgerd en dat heb ik met verve gedaan. Ik heb er heel veel zin in. Ook omdat ik met een staf mag werken die heel veel ervaring met zich meebrengt. Dat is zo belangrijk bij deze job. En het feit dat het volk zich achter mij heeft geschaard, doet me deugd. Ik heb er echt veel zin in."

"Mijn persoonlijke doel is wereldkampioen worden en dat wil ik graag overbrengen op mijn spelers", vervolgde Van Gaal. "Maar ik moet eerlijk zeggen: ik doe het niet voor mezelf. Drie jaar geleden ben ik ook gevraagd en heb ik nee gezegd. Ik doe het eigenlijk om het Nederlandse voetbal te helpen. Ik heb daar alles voor gedaan."

"Als ik in de positie van de KNVB zou zitten, zou ik ook bij mij uitkomen. Dat is de reden waarom ik ja heb gezegd. Dat klinkt misschien melodramatisch, maar dat is echt zo. Als wij tegen Noorwegen verliezen, wat kan gebeuren, ben ik opeens geen goede trainer meer. Dat ben ik op dit moment juist wel. De polls geven aan dat ik heel veel fans heb."