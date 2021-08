Alireza Jahanbakhsh is dinsdag teruggekeerd op het trainingsveld bij Feyenoord. Voor de Rotterdammers is de rentree een opsteker in de aanloop naar de heenwedstrijd tegen het Zweedse IF Elfsborg in de play-offs van de Conference League.

De 28-jarige Jahanbakhsh raakte vorige week donderdag geblesseerd aan zijn lies in de return tegen het Zwitserse FC Luzern in de derde voorronde van de Conference League. De Iraniër verliet het veld enkele minuten voor rust.

Voor zijn blessure maakte Jahanbakhsh nog indruk door de eerste twee doelpunten tegen Luzern te maken. Daarmee leidde de aanvaller een 3-0-zege in, waardoor de ploeg van coach Arne Slot zich simpel voor de play-offs van de Conference League plaatste.

Jahanbakhsh miste door zijn blessure de eerste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Willem II. Feyenoord won zondag in Tilburg met 0-4.

Het is nog onduidelijk of Jahanbakhsh donderdag in actie kan komen tegen Elfsborg. Slot liet al weten geen risico te nemen met de 28-jarige vleugelspits, die deze zomer werd overgenomen van Brighton & Hove Albion en met een conditionele achterstand aan zijn periode in Rotterdam begon.

Feyenoord speelt donderdag om 20.00 uur in De Kuip tegen Elfsborg. Een week later volgt de return in Zweden. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League.