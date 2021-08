FC Dordrecht heeft maandag op de valreep een overwinning geboekt op Jong Ajax. De ploeg van trainer Cláudio Braga stond lang achter, maar draaide dat in de slotminuten om: 1-2. Het andere Keuken Kampioen Divisie-duel tussen Jong PSV en FC Den Bosch eindigde, eveneens door een late goal, in 0-1.

Op sportpark De Toekomst nam Jong Ajax voor rust een voorsprong via Max de Waal en maakte de ploeg van coach John Heitinga aanspraak op meer, al stond keeper Jay Gorter ook een paar keer een tegentreffer in de weg.

In de slotfase ging het alsnog mis voor de thuisploeg. In de 85e minuut werd het gelijk door een treffer van Nikolas Agrafiotis, die een paar minuten later ook nog voor het winnende doelpunt zorgde.

Bij Jong PSV tegen FC Den Bosch leken geen doelpunten te vallen, maar werd het in de 87e minuut alsnog 0-1 toen Jizz Hornkamp scoorde. De Eindhovense beloften stonden op dat moment al met een man minder op het veld, want Nigel Thomas kreeg twee keer geel en dus rood.

Den Bosch boekte de tweede overwinning in twee wedstrijden en is net als ADO Den Haag, Jong AZ en TOP Oss nog zonder puntenverlies. Dordrecht draait met vier punten ook bovenin mee. Jong PSV (één punt) en het nog puntloze Jong Ajax beleven een tegenvallende seizoensstart.

