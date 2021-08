De Duitse voetbalbond DFB heeft maandag besloten om het VfL Wolfsburg van trainer Mark van Bommel uit de DFB-Pokal te zetten. De club wordt bestraft voor een wisselfout van Van Bommel in de eerste ronde.

Wolfsburg won ruim een week geleden na verlenging van vierdeklasser Preussen Münster (1-3) en na die wedstrijd bleek dat Van Bommel zes keer had gewisseld. Volgens de regels zijn echter maximaal vijf wissels toegestaan.

Münster besloot de zaak aan te kaarten bij de DFB en eiste dat de uitslag ongeldig zou worden verklaard. De bond gaat mee in die eis, ook al zouden Van Bommel en zijn staf van de vierde official toestemming hebben gekregen voor de wissel.

"De clubs zijn verantwoordelijk voor hun wissels. Het is onduidelijk of de vierde official de staf onjuist heeft geadviseerd, maar zelfs als dat zo is, ligt de fout bij de club", zegt Stephan Oberholz namens de bond.

Besluit heeft geen consequenties voor Van Bommel

Het besluit is een flinke tegenvaller voor Van Bommel, die al een seizoensvoorbereiding met overwegend slechte resultaten achter de rug had. Afgelopen zaterdag werd het Bundesliga-seizoen wel met een 1-0-overwinning op VfL Bochum begonnen dankzij een doelpunt van Wout Weghorst.

Het bestuur van Wolfsburg liet daags na de wedstrijd tegen Münster al weten dat de wisselfout geen gevolgen heeft voor Van Bommel, die pas sinds deze zomer aan het roer staat bij de Bundesliga-club.

Wolfsburg werd vorig seizoen vierde en komt dit seizoen uit in de Champions League. De tweede competitiewedstrijd van 'Die Wölfe' is zaterdag, wanneer wordt afgereisd naar Berlijn voor een duel met Hertha BSC.

