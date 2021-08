Topvoetbalster Carli Lloyd zet later dit jaar een punt achter haar carrière. De 39-jarige Amerikaanse aanvalster behoorde jaren tot de beste en bekendste speelsters ter wereld.

Lloyd vierde grote successen met de Verenigde Staten. Zo werd de 312-voudig international (128 goals) twee jaar geleden voor de tweede keer wereldkampioen met haar land door de Oranjevrouwen in de finale te verslaan.

Eind vorige maand was Lloyd in de kwartfinales van de Olympische Spelen in Tokio met de VS opnieuw te sterk voor Nederland. De aanvalster moest uiteindelijk genoegen nemen met brons, nadat ze in 2018 en 2012 wél goud had gepakt met haar land.

Naast vele andere prijzen met de Amerikaanse ploeg werd Lloyd in zowel 2015 als 2016 uitgeroepen tot beste speelster ter wereld. In 2017 behoorde ze ook tot de kanshebbers, maar moest ze de prijs aan Lieke Martens laten.

In clubverband speelde Lloyd louter op Amerikaanse bodem, tot ze in 2017 een paar maanden voor Manchester City speelde. De laatste jaren kwam ze uit voor NJ/NY Gotham FC, waarmee ze het huidige seizoen nog afmaakt. Ze speelt ook nog vier oefeninterlands met de VS.

"Ik ben iedere wedstrijd het veld op gestapt alsof het mijn laatste wedstrijd was. Ik nam niets voor lief in de wetenschap dat het het allermoeilijkste is om aan de top te blijven", aldus Lloyd. "Ik wil iedereen bedanken voor de kansen en herinneringen."