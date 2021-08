ADO Den Haag heeft drie punten in mindering gekregen, omdat de begroting van de Keuken Kampioen Divisie-club niet op orde is. Dat heeft de KNVB maandag bekendgemaakt. De club gaat tegen dat besluit in beroep.

ADO had tot vorige week de tijd om een sluitende begroting in te leveren bij de licentiecommissie van de KNVB, maar de club uit Den Haag is daar onder leiding van interim-directeur Edwin Reijntjes niet in geslaagd. Dit betekent dat ADO drie van de tot nu toe zes vergaarde punten in de Keuken Kampioen Divisie moet inleveren en daardoor de koppositie kwijtraakt.

ADO Den Haag verkeert sinds begin dit jaar in financiële nood, doordat grootaandeelhouder United Vansen Sports (UVS) weigerde een betaling van 2 miljoen euro te doen. Pas na een uitspraak van de rechter kon het Chinese sportmarketingbedrijf van Wang Hui eind april niet meer onder de betalingsverplichting uit, maar daarmee waren de zorgen van ADO nog niet verdwenen.

De tweevoudig landskampioen degradeerde in mei na veertien jaar uit de Eredivisie en zag zich daardoor genoodzaakt om nog meer te bezuinigen. De clubleiding deed verschillende pogingen om van eigenaar Wang af te komen, maar de gesprekken met Vanad (Ad Nederlof), Het Haags Collectief (Ed Maas, Jeroen Lentze en Martin Jol) en investeringsmaatschappij World Soccer Holdings over een overname boden geen soelaas.

ADO heeft echter op korte termijn een nieuwe geldschieter nodig om de huidige schulden te kunnen wegwerken. Het is niet duidelijk hoe groot de schuldenlast van de club uit Den Haag is. Als ADO niet binnen acht weken een sluitende begroting inlevert, verliest de club opnieuw drie punten. Bij een derde overtreding kan de KNVB de proflicentie intrekken.

ADO verkeert al maanden in financiële nood.

ADO vecht puntenaftrek aan

Een klein uur na de aankondiging van de KNVB meldde ADO dat de clubleiding in beroep gaat tegen de puntenaftrek. Volgens de club zijn er "voldoende aanknopingspunten" om een bezwaarschrift in te dienen bij de licentiecommissie van de voetbalbond. ADO heeft advocaat Dolf Segaar in de arm genomen om de puntenaftrek aan te vechten.

Onder leiding van trainer Ruud Brood was ADO voortvarend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Met een geheel vernieuwde ploeg wonnen de Hagenaren van Jong Ajax (2-0) en FC Volendam (1-3), waarmee de koppositie op het tweede niveau van Nederland werd veroverd.

ADO komt vrijdag weer in actie in de Keuken Kampioen Divisie. Dan komt het eveneens gedegradeerde FC Emmen op bezoek in het Cars Jeans Stadion. De club uit Drenthe heeft pas één punt na de eerste twee wedstrijden.

