De schuldenlast van FC Barcelona is nog groter dan werd aangenomen. De Spaanse topclub van trainer Ronald Koeman stond op 21 maart van dit jaar 1,35 miljard euro in het rood.

Dat werd maandag bekendgemaakt door clubvoorzitter Joan Laporta (foto boven het artikel) tijdens een speciaal belegde persconferentie. Tot dusver werd aangenomen dat de schuld 1,1 miljard euro bedroeg.

Laporta werd in maart van dit jaar benoemd tot opvolger van Josep Maria Bartomeu, die in oktober 2020 was afgetreden. Bartomeu liet zaterdag een open brief plaatsen in enkele grote Spaanse kranten, waarin hij de schuld van de problemen van zich afschoof.

Laporta zou volgens Bartomeu in zijn eerdere ambtsperiode, die tot 2010 duurde, de club met grote schulden hebben opgezadeld. Die probeerde Bartomeu af te bouwen, totdat de coronacrisis toesloeg.

Tijdens zijn persconferentie noemde Laporta dat "een grote leugen". "Het vorige bestuur heeft het voortbestaan van de club in gevaar gebracht. Ze blijven maar liegen, ik ben het zat en wil hier de waarheid vertellen. Ze zullen niet ontsnappen aan hun verantwoordelijkheid."

Oud-Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu schuift de schuld van de financiële problemen van zich af. Oud-Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu schuift de schuld van de financiële problemen van zich af. Foto: Pro Shots

Barça betaalt 'ongepaste bedragen' aan scouts en tussenpersonen

Vorig seizoen leed de club mede door de coronacrisis 481 miljoen euro verlies. De nieuwe voorzitter betoogde tijdens de persconferentie juist dat Bartomeu de financiële puinhoop heeft veroorzaakt.

"Het vorige bestuur zegt niet verantwoordelijk te zijn voor het boekjaar 2019/2020. Maar het bestuur is op 27 oktober afgetreden, de cijfers vallen onder zijn verantwoordelijkheden", zei Laporta.

Laporta legde uit dat het miljoenenverlies niet alleen te wijten was aan de coronacrisis. Hij gaf als voorbeeld dat Bartomeu bij een transfer 8 miljoen euro aan een tussenpersoon betaalde en dat een scout in Zuid-Amerika ook 8 miljoen euro voor zijn werkzaamheden kreeg. "Het zijn ongepast grote bedragen", aldus Laporta.

Bartomeu zou facturen verborgen hebben gehouden

Bovendien zou Bartomeu veel facturen verborgen hebben gehouden voor toezichthouders, zodat de schuld kon blijven oplopen. "Hij heeft de club en daarmee de supporters in gevaar gebracht", zei Laporta.

Volgens Laporta moest hij kort na zijn aantreden een overbruggingskrediet van 80 miljoen euro bij de bank Goldman Sachs afsluiten. Anders hadden de salarissen niet uitbetaald kunnen worden.

Door de financiële problemen was Barcelona niet in staat om het contract van Lionel Messi te verlengen, waarna de sterspeler vorige week naar Paris Saint-Germain vertrok. De penibele situatie leidde er ook toe dat 'Barça' samen met elf andere clubs tevergeefs probeerde een Europese Super League op te richten.