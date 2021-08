AZ heeft zich maandag versterkt met doelman Peter Vindahl Jensen. De Deen komt over van FC Nordsjaelland en tekent een contract tot medio 2025 bij de Alkmaarders.

Met de komst van Jensen heeft AZ een opvolger van Bizot binnen. De enkelvoudig Oranje-international tekende begin deze maand een contract bij het Franse Stade Brest, dat uitkomt in de Ligue 1.

De 23-jarige Jensen speelde in zijn nog prille loopbaan alleen voor Nordsjaelland, waar hij sinds vorig seizoen een vaste basisplek heeft. De jeugdinternational keepte in de afgelopen jaren 55 officiële wedstrijden voor de Deense club en deed vrijdag nog mee negentig minuten mee in het competitieduel met Brøndby IF.

"Dit is een mooie en belangrijke stap in mijn carrière", zegt de bijna 2 meter lange Jensen over zijn transfer naar AZ. "De Nederlandse competitie staat in Denemarken hoog aangeschreven. Daar komt bij dat AZ een grote club is met ambities die mij aanspreken."

Directeur voetbalzaken Max Huiberts denkt dat hij met Jensen met name een betrouwbare keeper heeft binnengehaald. "Peter past in de speelstijl van AZ en is een allround goede keeper, waarbij vooral de reflexen en uitstekende meevoetballende kwaliteiten opvallen. Hij kan in het eerste team direct van waarde zijn en kan zich de komende jaren bovendien nog volop ontwikkelen."

In de eerste wedstrijd van het Eredivisie-seizoen tegen RKC Waalwijk (1-0-verlies) stond Hobie Verhulst nog onder de lat bij AZ. Jensen kan woensdag al zijn debuut maken voor de ploeg van trainer Pascal Jansen, die dan op bezoek gaat bij Celtic in de play-offs van de Europa League.