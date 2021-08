Franz Beckenbauer was geschokt toen hij zondag hoorde dat zijn voormalige ploeggenoot Gerd Müller is overleden. 'Der Kaiser' bewaart goede herinneringen aan 'Der Bomber', met wie hij lange tijd bij Bayern München en het Duitse elftal speelde.

"Ook al wist ik al enige tijd dat ik rekening moest houden met dit nieuws, kwam het toch als een grote shock", zegt Beckenbauer in gesprek met Bild. "Gerd was zo'n aardige man en een stuk subtieler dan iedereen dacht. Hij en ik waren als broers."

De op 75-jarige leeftijd overleden Müller, die al in 2015 werd gediagnosticeerd met de ziekte van Alzheimer, staat bekend als een van de beste Duitse voetballers aller tijden. De spits maakte in 580 officiële wedstrijden maar liefst 523 doelpunten voor Bayern München, waar hij tussen 1964 en 1979 onder contract stond.

Müller speelde het grootste gedeelte van zijn loopbaan samen met Beckenbauer, die tussen 1964 en 1977 het shirt van Bayern droeg. Ze schreven in 1974 historie met West-Duitsland door Nederland in de WK-finale met 2-1 te verslaan. Müller zorgde in die wedstrijd voor het winnende doelpunt.

"We woonden slechts enkele kilometers van elkaar vandaan. Hij pikte me voor de wedstrijden van Bayern München altijd op en moest dan soms lang op me wachten", zegt de inmiddels 75-jarige Beckenbauer, terwijl hij herinneringen aan Müller ophaalt.

"Een keertje zei hij ongeduldig: 'Franz, we komen te laat, straks vertrekt het team al.' Waarop ik lachend zei: 'Eén ding is zeker en dat is dat Bayern nooit zonder ons zal vertrekken.' Zonder de doelpunten van Gerd was Bayern München nooit de club geweest die Bayern nu wel is."