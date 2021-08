Tottenham Hotspur-manager Nuno heeft Harry Kane maandag voor het eerst dit seizoen opgenomen in zijn wedstrijdselectie. De spits ontbrak zondag in de gewonnen competitiewedstrijd tegen Manchester City (1-0), de club die hem nog altijd graag wil hebben.

Kane behoort wel tot de selectie voor de heenwedstrijd van de play-offs in de Conference League van donderdag tegen het Portugese Paços de Ferreira.

"Harry is een van de beste spelers ter wereld, dus ik ben blij dat hij in mijn selectie zit. Hij moet zich klaarmaken om het team te helpen", zei Nuno zondag al over de veelbesproken Kane. "Harry is op dit moment hard aan het werk. Als hij er klaar voor is, zal ik hem weer in mijn selectie opnemen."

De 28-jarige Kane wordt al enige tijd begeerd door Manchester City, dat volgens Engelse media bereid is om 150 miljoen euro te betalen voor de Engelsman. Tottenham wil zijn sterspeler echter niet verkopen en houdt vooralsnog voet bij stuk.

Ondertussen heeft Kane zich zelf nog niet over de situatie uitgelaten, maar hij ontbrak twee weken geleden wel op de eerste trainingen van Tottenham Hotspur voor het nieuwe seizoen. De spits ontkende later dat hij de trainingen boycotte en stelde dat van tevoren was afgesproken dat hij later zou aansluiten.

Harry Kane was zondag bij Tottenham Hotspur-Manchester City alleen even op het grote scherm te bewonderen. Harry Kane was zondag bij Tottenham Hotspur-Manchester City alleen even op het grote scherm te bewonderen. Foto: AFP

Guardiola maakt zich niet druk om gebrek aan goals

Kane is normaal gesproken een onmisbare kracht bij Tottenham. Hij speelde tot dusver 336 officiële wedstrijden en kwam liefst 221 keer tot scoren. De 61-voudig international staat nog tot medio 2024 onder contract bij de 'Spurs' , waar hij sinds het seizoen 2013/2014 onafgebroken voor speelt.

Net als Tottenham Hotspur-coach Nuno hulde City-manager Josep Guardiola zich grotendeels in stilzwijgen over een mogelijke transfer van Kane. De 'Citizens' kwamen niet tot scoren in Londen, maar Guardiola ziet de 1-0-nederlaag tegen Tottenham niet als bewijs dat hij dringend een nieuwe spits nodig heeft.

"We hebben dezelfde selectie als vorig seizoen, alleen Sergio Agüero is vertrokken en we hebben Jack Grealish erbij gekregen. Met deze jongens hebben we vorig seizoen ook veel doelpunten gemaakt. Tegen Tottenham kwamen we regelmatig gevaarlijk voor het doel, maar waren we niet goed genoeg in de afronding", aldus Guardiola.

