Ronald Koeman genoot van de manier waarop FC Barcelona zondagavond aan de competitiewedstrijd tegen Real Sociedad (4-2) begon. In de eerste officiële wedstrijd zonder Lionel Messi hielden de Catalanen zich over het algemeen goed staande, al wordt de Argentijn nog altijd gemist.

"Het is moeilijk te zeggen of we nu meer een team waren dan toen we 'Leo' nog hadden. Misschien geldt dat wel voor onze manier van spelen, maar ik had ook na deze wedstrijd liever gehad dat Messi nog in mijn selectie zou zitten", zei Koeman na het duel in Camp Nou volgens het Spaanse AS.

Zonder clubicoon Messi, die door de financiële malaise niet bij Barcelona kon blijven en vorige week bij Paris Saint-Germain tekende, ging de ploeg van Memphis Depay en Frenkie de Jong voortvarend van start. Bij rust stond het al 2-0 door goals van Gerard Piqué en uitblinker Martin Braithwaite, die er na een uur ook 3-0 van maakte.

"Vooral het eerste half uur vond ik erg goed", zei Koeman. "We waren geweldig aan de bal en reageerden uitstekend door goed druk te zetten als we de bal kwijt waren. Het was het beste FC Barcelona dat ik in een lange tijd heb gezien. De eerste twee doelpunten waren cruciaal, daarna konden we de wedstrijd domineren."

Lionel Messi werd deze week gepresenteerd bij Paris Saint-Germain. Foto: AFP

Koeman genoot van fans in stadion

Real Sociedad kwam in de slotfase mede dankzij een fraaie vrije trap van Mikel Oyarzabal terug tot 3-2, maar Sergi Roberto gooide het duel in de blessuretijd onder toeziend oog van twintigduizend fans op slot. Het was voor het eerst in lange tijd dat er duizenden supporters op de tribunes in Camp Nou zaten.

"Het waren er 'slechts' twintigduizend, maar het leken er veel meer. Dat is wel iets waar we van moeten genieten. De supporters hebben ons vanaf de eerste minuut gesteund en dat is wat we willen in thuiswedstrijden. Het is een wereld van verschil", aldus een tevreden Koeman.

FC Barcelona zag ook Real Madrid, Atlético Madrid, Sevilla en Valencia hun eerste competitiewedstrijd van het seizoen winnen en staat nu op doelsaldo derde. De ploeg van Koeman vervolgt de competitie zaterdag met een uitwedstrijd tegen Athletic Club.

