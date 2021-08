Na de eenvoudige 0-4-overwinning van Feyenoord op Willem II ging het zondag onder meer over Fredrik Aursnes. De middenvelder kwam deze week over van Molde FK, stond direct in de basis en maakte een goede indruk.

"Hij heeft een prima wedstrijd gespeeld en gedaan waar we hem goed in vinden. Hij had een groot loopvermogen, was vaardig en snel aan de bal, bewoog makkelijk en speelde simpel", prees trainer Arne Slot de Noor voor de camera van ESPN.

Guus Til, die tegen Willem II al zijn zesde doelpunt in zijn vijfde wedstrijd als Feyenoord-speler maakte, stond met Aursnes op het middenvelder en was eveneens onder de indruk van wat zijn nieuwe ploeggenoot liet zien.

"Hij is ontzettend rustig aan de bal", aldus de oud-AZ'er. "Ik had dat deze week nog niet echt gezien, want we hadden een rustige training, maar vandaag zag je dat hij geen bal verliest. Dat is heel fijn in het spel dat we spelen."

"Hij heeft zich moeiteloos aangepast en speelde echt een heel goede wedstrijd", vulde Bryan Linssen aan, die ook lovend was over de deze zomer aangetrokken verdediger Gernot Trauner. "We noemen hem 'kale klets'. Hij boekt alles weg en voetballend is hij zó rustig. Echt een topverdediger."

De Feyenoord-spelers vieren de overwinning op Willem II. De Feyenoord-spelers vieren de overwinning op Willem II. Foto: Pro Shots

'We zijn nu opeens geweldig volgens iedereen'

Slot was niet alleen tevreden over Aursnes, maar ook over de andere Feyenoorders. "Ik moet eerlijk zeggen dat de eerste 25 minuten gelijk opgingen. Sterker nog, misschien was Willem II wel het meest dreigend. Vanaf de 0-1 gingen we beter spelen."

Hoewel Feyenoord over het algemeen amper in de problemen kwam in het Koning Willem II Stadion en steeds beter lijkt te worden, bleef Til rustig. "We zijn nu opeens geweldig volgens iedereen. Dat moeten we ook een beetje temperen."

Feyenoord beleefde een goede generale voor de wedstrijd van donderdag tegen IF Elfsborg in de play-offs van de Conference League. Drie dagen later speelt de ploeg van Slot in De Kuip tegen Go Ahead Eagles.

