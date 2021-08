Memphis Depay heeft zijn officiële debuut voor FC Barcelona opgeluisterd met een assist. De Oranje-international bereidde het openingsdoelpunt van zijn ploeg voor in de eerste competitiewedstrijd van dit seizoen tegen Real Sociedad: 4-2. Ook Frenkie de Jong leverde een assist.

Nadat Antoine Griezmann en Martin Braithwaite nog een aantal kansen voor Barcelona hadden gemist, zorgde Gerard Piqué in de negentiende minuut voor de openingstreffer. De verdediger kopte raak uit een vrije trap van Memphis, die in de negentigste minuut door trainer Ronald Koeman werd gewisseld.

Piqué deed zaterdag nog een loonoffer, waardoor Barcelona Memphis kon inschrijven voor La Liga. Door de financiële problemen bij de Catalaanse topclub was lang onduidelijk of de aanvaller mocht worden ingeschreven. Door het loonoffer van Piqué werd uiteindelijk aan de voorwaarden voldaan.

Tien minuten na de openingsgoal was Memphis zelf dicht bij de 2-0, maar hij stuitte op Sociedad-doelman Álex Remiro. Even later probeerde de Nederlander Remiro te verrassen met een lob van 40 meter, maar de keeper was op tijd bij de les.

Op slag van rust maakte Braithwaite wel het tweede doelpunt voor Barcelona. De Deen kopte raak uit een afgemeten voorzet van De Jong, die tot zo'n twintig minuten voor tijd meespeelde. Memphis stond na een klein uur ook aan de basis van de 3-0. Hij zette de aanval op waaruit Braithwaite scoorde, nadat Remiro een voorzet van Jordi Alba had weggebokst.

De wedstrijd leek gespeeld, maar in de slotfase bracht Sociedad de spanning nog terug. Eerst zorgde Julen Lobete van dichtbij voor de 3-1 en kort daarna maakte Mikel Oyarzabal de aansluitingstreffer met een schitterende vrije trap in de rechterbovenhoek. Invaller Sergi Roberto bracht in blessuretijd met een intikker de eindstand op het bord, waardoor Barcelona de eerste wedstrijd sinds het vertrek van sterspeler Lionel Messi winnend afsloot.

Atlético Madrid viert een van de treffers van Ángel Correa. Atlético Madrid viert een van de treffers van Ángel Correa. Foto: Getty Images

Atlético ontsnapt aan puntenverlies bij Celta

Eerder op de dag ontsnapte Atlético Madrid aan puntenverlies bij de competitiestart. De regerend landskampioen won dankzij twee doelpunten van Ángel Correa moeizaam bij Celta de Vigo: 1-2.

Correa opende na ruim twintig minuten de score voor Atlético met een schot vanaf de rand van het zestienmetergebied. Na een uur spelen bracht Iago Aspas Celta uit een strafschop langszij, nadat de bal op de stip was gegaan vanwege een handsbal van Marcos Llorente.

Het duurde slechts vijf minuten tot Atlético weer op voorsprong kwam via Correa, die ook ditmaal scoorde met een schot vanaf de rand van het zestienmetergebied. Kort daarna werd de Argentijn gewisseld voor Luis Suárez.

In blessuretijd kregen de spelers van Celta en Atlético het nog met elkaar aan de stok. Dat leidde tot rode kaarten voor Hugo Mallo (Celta) en Mario Hermoso (Atlético). Kort daarna kwam de thuisploeg nog bijna op 2-2 en werd ook assistent-trainer Óscar Ortega (Atlético) weggestuurd.

