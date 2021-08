Atlético Madrid is het nieuwe seizoen in La Liga begonnen met een moeizame overwinning. De regerend landskampioen was zondag dankzij twee doelpunten van Ángel Correa met 1-2 te sterk voor Celta de Vigo.

Correa opende na ruim twintig minuten de score voor Atlético met een schot vanaf de rand van het zestienmetergebied. Na een uur spelen bracht Iago Aspas Celta uit een strafschop langszij, nadat de bal op de stip was gegaan vanwege een handsbal van Marcos Llorente.

Het duurde slechts vijf minuten tot Atlético weer op voorsprong kwam via Correa, die ook ditmaal scoorde met een schot vanaf de rand van het zestienmetergebied. Kort daarna werd de Argentijn gewisseld voor Luis Suárez.

In blessuretijd kregen de spelers van Celta en Atlético het nog met elkaar aan de stok. Dat leidde tot rode kaarten voor Hugo Mallo (Celta) en Mario Hermoso (Atlético). Kort daarna kwam de thuisploeg nog bijna op 2-2 en werd ook assistent-trainer Óscar Ortega (Atlético) weggestuurd.

Atlético werd vorig seizoen voor de elfde keer landskampioen. De Madrilenen hielden stadgenoot Real Madrid en het FC Barcelona van trainer Ronald Koeman achter zich in een spannende titelrace.

Barcelona begint later op de avond aan de competitie met een thuiswedstrijd tegen Real Sociedad (20.00 uur). Real won zaterdag al ruim bij Deportivo Alavés (1-4).

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in La Liga