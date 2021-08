Tottenham Hotspur heeft zondag een knappe overwinning geboekt op Manchester City. De 'Spurs' waren in de openingsronde van de Premier League thuis met 1-0 te sterk voor de regerend landskampioen.

Het enige doelpunt van de wedstrijd viel tien minuten na rust. In de omschakeling kwam de bal bij basisklant Steven Bergwijn en hij dribbelde het halve veld over. De Nederlander vond vervolgens Son Heung-min, die vanaf de rechterkant naar zijn linker kapte en de verre hoek vond.

Dat het bij 1-0 bleef, lag voor een deel ook aan Bergwijn. De oud-speler van PSV kon vijf minuten na de openingstreffer alleen op City-doelman Ederson af, maar vond met zijn linker het zijnet. Bergwijn werd in de 77e minuut naar de kant gehaald. Ook Nathan Aké had een basisplaats, maar hij speelde de hele wedstrijd.

In de eerste helft hadden Fernandinho, João Cancelo, Riyad Mahrez (namens City) en Lucas en Son (namens Tottenham) al kansen gemist op het eerste doelpunt. Na de 1-0 van Son kreeg alleen recordaankoop Jack Grealish nog een aardige mogelijkheid op de gelijkmaker, maar die viel niet.

Tottenham moest het tegen City doen zonder Harry Kane. De topspits van de Londenaren wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een overgang naar nota bene Manchester City, maar volgens Britse media is hij nog niet fit genoeg voor een plek in de wedstrijdselectie van Tottenham.

In de volgende speelronde speelt Tottenham volgende week zondag uit tegen Wolverhampton Wanderers, de oude club van Nuno, die sinds dit seizoen de trainer is bij Tottenham. City krijgt een dag eerder bezoek van Norwich City. Eerder op deze zondag won West Ham United met 2-4 bij Newcastle United.

Het feest was groot bij Tottenham na de 1-0. Foto: Getty Images

