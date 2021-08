Feyenoord is zondag zonder zorgen aan het nieuwe Eredivisie-seizoen begonnen. De ploeg van trainer Arne Slot zette Willem II, dat het laatste half uur met tien man speelde, met 0-4 opzij.

Halverwege stond Feyenoord in het Koning Willem II Stadion al op een comfortabele 0-2-voorsprong door goals van Bryan Linssen en Luis Sinisterra. Vlak na rust zorgde Guus Til met al zijn zesde treffer in Rotterdamse dienst voor een gelopen wedstrijd.

In de 59e minuut werd het er niet beter op voor Willem II, toen aanvoerder Emil Bergström na inmenging van de VAR rood kreeg voor een harde overtreding. In blessuretijd bepaalde invaller Naoufal Bannis de eindstand.

De overwinning in Tilburg is een nieuwe opsteker voor het nieuwe Feyenoord onder Slot, dat onlangs al twee keer overtuigend van FC Luzern won in de Conference League-voorrondes en tussendoor een knappe oefenzege op Atlético Madrid boekte.

De Rotterdammers richten zich nu op de thuiswedstrijd van donderdag tegen het Zweedse IF Elfsborg in de play-offs van de Conference League. De return is een week later.

Op de zondag ertussen speelt Feyenoord in de tweede Eredivisie-speelronde thuis tegen Go Ahead Eagles. Willem II reist dan af naar Arnhem voor een ontmoeting met Vitesse.

Willem II'er Emil Bergström kreeg na een uur een rode kaart. Foto: Pro Shots

Jahanbakhsh ontbreekt, maar wordt amper gemist

Feyenoord moest het tegen Willem II zonder de niet fitte Alireza Jahanbakhsh stellen, maar de aanvaller werd amper gemist. Met nieuweling Fredrik Aursnes op het middenveld had de vijftienvoudig landskampioen grotendeels de controle.

Eigenlijk was alleen de beginfase even voor de thuisploeg, die gevaar stichtte via Bergström en Kwasi Wriedt. Beiden vonden keeper Justin Bijlow op hun weg. Aan de andere kant lieten Jens Toornstra en Til zich gelden.

De Rotterdamse plaagstoten bleken de voorbode voor de openingsgoal, die de zeventiende minuut viel, toen Linssen van afstand raak schoot. Keeper Robbin Ruiter zag er daarbij niet helemaal goed uit.

Nog geen tien minuten later was het opnieuw raak: Sinisterra rondde slim af na een prima actie. Nog voor het rustsignaal waren Til en Linssen dicht bij meer.

Minister Hugo de Jonge was present in het Koning Willem II Stadion. Foto: Pro Shots

Til bewijst opnieuw zijn waarde

De Willem II-fans die nog in een goed resultaat geloofden, zagen hun ploeg vroeg in de tweede helft een derde goal incasseren. Ulrik Yttergard Jenssen verspeelde de bal, waarna Linssen de bal afgaf aan Til. De oud-AZ'er kent met zes goals in vijf wedstrijden voor Feyenoord voorlopig een uitstekend moyenne.

De nieuwe Willem II-coach Fred Grim zag zijn ploeg vervolgens goed wegkomen bij nieuwe kansen van Til en Linssen, maar incasseerde niet veel later een nieuwe tegenvaller. FC Utrecht-huurling Bergström ging hard door op Sinisterra en werd van het veld gestuurd door arbiter Serdar Gözübüyük.

Het gebrek aan spanning kwam de wedstrijd niet ten goede. De eindstand leek 0-3 te worden, maar vlak voor tijd zorgde de ingevallen Bannis - net als bij de rode kaart moest de VAR eraan te pas komen - voor het slotakkoord.

Guus Til, opnieuw een van de smaakmakers bij Feyenoord, ving na afloop een biertje. Foto: Pro Shots

