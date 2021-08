FC Utrecht is zondag uitstekend aan het Eredivisie-seizoen begonnen. Mede dankzij een fraaie vrije trap van Adam Maher wonnen de Domstedelingen in eigen huis overtuigend van Sparta (4-0). De Deense nieuweling Nikolai Frederiksen bezorgde Vitesse de zege op PEC Zwolle (0-1).

Na een applaus voor het zorgpersoneel voor de aftrap kwam FC Utrecht furieus uit de startblokken in Stadion Galgenwaard. Al na twee minuten spelen brak Maher de ban door een vrije trap van zo'n 25 meter fraai in de kruising te schieten.

Het dominerende FC Utrecht kreeg via Gyrano Kerk in de eerste helft dotten van kansen op de 2-0, maar de snelle aanvaller faalde tot twee keer toe oog in oog met Sparta-doelman Maduka Okoye. Adrián Dalmau zag zijn doelpunt vervolgens afgekeurd worden vanwege buitenspel.

Na rust was het uitgerekend verdediger Mark van der Maarel die de voorsprong van FC Utrecht verdubbelde. Nieuweling Quinten Timber bracht een afgeslagen hoekschop opnieuw in en het FC Utrecht-icoon kopte van dichtbij binnen.

De aangetrokken Griek Anastasios Douvikas tilde de marge naar drie. Acht minuten nadat hij in het veld was gekomen voor Dalmau vond hij de verre hoek van Okoye, waarna invaller Simon Gustafson met een benutte strafschop in de blessuretijd de eindstand op 4-0 bepaalde. Zo begon de teleurstellende nummer zes van het afgelopen Eredivisie-seizoen uitstekend aan de nieuwe jaargang.

Vitesse juicht na het doelpunt van Nikolai Frederiksen. Vitesse juicht na het doelpunt van Nikolai Frederiksen. Foto: ANP

Vitesse wint ook zonder Tannane

Ook Vitesse kwam goed uit de startblokken in de Eredivisie. De Arnhemmers wonnen met 0-1 op bezoek bij PEC Zwolle door een doelpunt van Frederiksen, die deze zomer werd overgenomen van het belofteteam van Juventus.

Vitesse begon zonder Oussama Tannane aan de wedstrijd in Zwolle. De smaakmaker van vorig seizoen, die wil vertrekken uit Arnhem, bleef buiten de wedstrijdselectie omdat hij volgens trainer Thomas Letsch niet fit genoeg zou zijn.

Zonder Tannane kende Vitesse een goede openingsfase en dat resulteerde na twintig minuten in het doelpunt van Frederiksen. De Deen haalde van zo'n 20 meter uit en doelman Kostas Lamprou kon er net niet bij.

Een smet op de zege van Vitesse was het uitvallen van sterkhouder Riechedly Bazoer. De verdediger kon niet verder na een duel met Dean Huiberts en is daardoor een vraagteken voor het Conference League-duel van donderdag met Anderlecht.

