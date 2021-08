Feyenoord begint zondag zonder Alireza Jahanbakhsh aan de competitiewedstrijd tegen Willem II. De aanvaller is niet fit genoeg om te spelen in Tilburg. Fredrik Aursnes gaat zijn debuut maken voor de Rotterdammers.

Volg nieuws over Feyenoord Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Feyenoord

Opstelling Willem II:

Ruiter; Owusu, Bergstrom, Jenssen, Köhn; Saddiki, Saglam, Spieringhs; Nunnely, Wriedt, Köhlert

Opstelling Feyenoord:

Bijlow; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Toornstra, Kökçü, Til; Linssen, Sinisterra

De 28-jarige Jahanbakhsh viel donderdag tegen Luzern in de voorronde van de Conference League vlak voor rust uit met een blessure en is dus niet fit genoeg om te kunnen spelen. Hij zit zelfs niet bij de selectie.

Aursnes heeft wel een basisplaats en staat daarmee voor zijn Feyenoord-debuut. De 25-jarige Noor werd vorige week door de Rotterdammers overgenomen van Molde FK.

Feyenoord begint tegen Willem II in een 4-4-2-formatie met Bryan Linssen en Luis Sinisterra als aanvalsduo. Leroy Fer zit net als tegen Luzern op de bank.

Bij Feyenoord nemen Robin van Persie en Sipke Hulshoff in Tilburg plaats op de bank als assistenten van Slot. Marino Pusic zit in quarantaine en John de Wolf is ziek.

De wedstrijd tussen Willem II en Feyenoord begint zondag om 16.45 uur in Tilburg en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie