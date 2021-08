De voetbalwereld staat zondag massaal stil bij het overlijden van Gerd Müller. De Duitse oud-topspits en icoon van Bayern München overleed op 75-jarige leeftijd aan de gevolgen van de ziekte van Alzheimer.

"De DFB rouwt om het overlijden van een van de grootste Duitse voetballers aller tijden", schrijft de Duitse voetbalbond op Twitter. "Rust zacht, Gerd Müller. Onze gedachten zijn op dit moment bij zijn vrouw en familie."

Bayern München heeft het clublogo op sociale media zwart gemaakt, om stil te staan bij het overlijden van de spits die vijftien jaar bij de club speelde. "Gerd Müller geldt als een van de belangrijkste spelers in de geschiedenis van Bayern", schrijft de club.

Ook Borussia Dortmund, een van de concurrenten van Bayern, is geraakt door de dood van Müller, die Duitsland in 1974 de wereldtitel bezorgde met de winnende 2-1 in de finale tegen het Nederlands elftal.

"We buigen voor een van de grootste spelers in de geschiedenis van de Bundesliga, die altijd herinnerd zal worden. Onze gedachten zijn bij zijn familie, zijn vrouw en alle nabestaanden."

Müller was voorbeeld voor velen

Oud-spits Rudi Völler noemt Müller "een van de grootste doelpuntenmakers aller tijden, niet alleen in Duitsland maar ook wereldwijd. Natuurlijk was hij voor mij een voorbeeld, zijn prestaties zullen voor altijd voort blijven leven."

De Engelse oud-topspits Gary Lineker schrijft dat hij vaak naar Müller keek en zoveel geleerd heeft. "Hij was de beste speler in het strafschopgebied die ik ooit heb gezien."

Een greep uit de condoleances en steunbetuigingen op Twitter na het overlijden van Gerd Müller: