Noa Lang en Ruud Vormer hebben Club Brugge met ieder een doelpunt aan een 0-4-overwinning op Zulte Waregem geholpen in de Jupiler Pro League. Joshua Zirkzee leidde Anderlecht met zijn eerste twee goals naar een 1-2-zege bij Cercle Brugge en Peter Bosz verloor met Olympique Lyon kansloos bij Angers in de Ligue 1 (3-0).

Lang opende kort voor rust de score voor Club Brugge bij Zulte Waregem. Halverwege de tweede helft leverde de Nederlander ook de assist op de 0-2 van Vormer. Hans Vanaken en Charles De Ketelaere breidden de marge daarna verder uit.

Club Brugge, waarbij Bas Dost op de bank bleef, eindigde het duel met tien man door een tweede gele kaart voor Eduard Sobol in blessuretijd. De regerend landskampioen staat met acht punten uit vier competitieduels derde. Promovendus Union Sint-Gillis is met negen punten de verrassende koploper.

Eerder op de dag draaide de twintigjarige Zirkzee eigenhandig de vroeg opgelopen 1-0-achterstand van Anderlecht bij Cercle Brugge om. De spits tekende na dertien minuten voor de 1-1 en zette Anderlecht met een prachtige goal in de 29e minuut op voorsprong. Zirkzee schoot de bal van een meter of 25 over doelman Thomas Didillon heen.

Het waren voor Zirkzee, die wordt gehuurd van Bayern München, zijn eerste doelpunten in dienst van Anderlecht. De Nederlander werd vrijdag nog door bondscoach Erwin van de Looi opgenomen in de voorselectie van Jong Oranje.

Anderlecht, dat nu zeven punten heeft na vier competitieduels, is de volgende tegenstander van Vitesse in de Conference League. Beide clubs treffen elkaar donderdag in Brussel en een week later in Arnhem. De winnaar plaatst zich voor de groepsfase.

Lyon na twee duels pas op één punt in Ligue 1

Bosz beleefde een pijnlijke middag met Olympique Lyon en verloor met 3-0 bij Angers. Sofiane Boufal, oud-PSV'er Marcelo (eigen doelpunt) en Azzedine Ounahi zorgden voor de 3-0-eindstand. Bij een 2-0-achterstand kreeg Lyon-verdediger Maxwel Cornet in de 65e minuut ook nog eens zijn tweede gele kaart.

Voor Bosz, die aan zijn eerste seizoen bij Lyon is begonnen, nemen de zorgen met de nieuwe nederlaag al wat toe. Lyon wist vorige week thuis ook niet te winnen van Stade Brest (1-1) en staat daardoor na twee speelrondes zeer teleurstellend zestiende.

Marco Bizot wist met Stade Brest ook zijn tweede wedstrijd van het seizoen niet te winnen. De Ligue 1-club bleef op 1-1 steken tegen Stade Rennes.

RB Leipzig verrassend onderuit bij Mainz

In Duitsland kende RB Leipzig eveneens een valse start van het seizoen door met 1-0 te verliezen bij FSV Mainz. Moussa Niakhate brak na dertien minuten spelen de ban en de nummer twaalf van het afgelopen seizoen Bundesliga-seizoen hield de voorsprong vast.

Brian Brobbey, die deze zomer de overstap maakte van Ajax naar RB Leipzig, kwam in de 82e minuut binnen de lijnen bij de nummer twee van afgelopen jaargang, waar trainer Julian Nagelsmann vertrok naar Bayern München.

