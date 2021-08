Met Gerd Müller (75) verloor de voetbalwereld zaterdag een van de beste spitsen aller tijden. 'Der Bomber' scoorde altijd en overal voor Bayern München en West-Duitsland, maar zijn levensloop kende een treurige wending door een alcoholverslaving in de Verenigde Staten.

"Zijn we er toch ingetuind!"

Het zijn de legendarische woorden van commentator Herman Kuiphof die iedere Nederlandse voetballiefhebber wel kent. Kort voor rust schoot Gerd Müller West-Duitsland op 2-1 in de finale tegen het Oranje van Johan Cruijff. Het doelpunt zou Nederland een jarenlang sportief trauma opleveren en was tegelijkertijd het hoogtepunt in de carrière van Müller.

De treffer in de WK-finale (een rollertje van een meter of acht met een schot uit de draai) was karakteristiek voor 'Der Bomber' of 'Der Bomber der Nation', zoals de spits in West-Duitsland liefkozend werd genoemd. Müller was klein van stuk, niet erg snel en zeker niet technisch. Maar één aspect van het voetballen beheerste hij tot in perfectie: doelpunten maken.

Met zijn handelingssnelheid wist hij verdedigers keer op keer te verrassen. Het ging Müller niet om schoonheid, alleen de doelpunten telden voor de spits, die altijd precies wist waar het doel stond.

66 Gerd Müller maakt winnende doelpunt tegen Nederland in WK-finale 1974

Alcoholverslaving in de Verenigde Staten

De treffer tegen Oranje in München was het laatste wapenfeit van Müller voor 'Die Mannschaft'. Na het toernooi beëindigde hij op 28-jarige leeftijd zijn interlandloopbaan. De officiële reden is dat hij meer tijd met vrouw Ursula (beter bekend als Uschi) en dochter Nicole wilde doorbrengen, maar in Duitsland wordt beweerd dat Müller zwaar ontstemd was over de lage winstpremies op het WK en de behandeling van de spelersvrouwen, die niet welkom waren op een diner na de gewonnen finale.

Bij Bayern München bleef hij vrolijk doorgaan met scoren, tot hij na vijftien seizoenen in 1979 naar Florida vertrok, om voor Fort Lauderdale Strikers te gaan spelen. Hij werd daar teamgenoot van George Best, maar de twee supersterren bleken totaal niet met elkaar overweg te kunnen.

Toch had Müller wel degelijk iets gemeen met de Engelse 'rock-'n-rollvoetballer': een voorliefde voor alcohol. Toen hij na zijn carrière een eigen restaurant bezat, raakte de Duitser verslaafd aan de fles en belandde de topschutter van weleer aan lager wal.

Het was aan Bayern München en oud-ploeggenoten Franz Beckenbauer en Uli Hoeness te danken dat hij een kliniek bezocht. Bayern gaf de weer opgeknapte Müller in 1992 een baan als coach in de jeugd en bij het tweede elftal, waarna hij in de schaduw zijn werk deed in de sport die hem grote successen had gebracht.

Nadat hij hersteld was van een alcoholverslaving werd Müller trainer bij de jeugd en het tweede team van Bayern Munchen. Nadat hij hersteld was van een alcoholverslaving werd Müller trainer bij de jeugd en het tweede team van Bayern Munchen. Foto: Getty Images

Lewandowski verbeterde 'onbreekbaar' geacht record van Müller

In zijn boek Schrecken in Strafraum (horror in het strafschopgebied) zou Müller na zijn carrière vertellen hoe simpel hij het voetbal zag. "Ik wilde scoren, dat was alles. De hoofdzaak was dat de bal over de lijn ging."

Die benadering leidde in zijn vijftien jaar bij Bayern München en bij de nationale ploeg van voormalig West-Duitsland tot een reeks ongelooflijke records. In 62 interlands maakte Müller liefst 68 doelpunten. Pas in 2014 werd dat aantal overtroffen door Miroslav Klose, die wel beduidend meer interlands (134) nodig had voor zijn 71 goals. Met veertien doelpunten was Müller lange tijd topscorer aller tijden op WK-eindrondes, totdat de Braziliaan Ronaldo in 2006 zijn vijftiende WK-goal maakte.

De 365 doelpunten die Müller in 427 Bundesliga-duels maakte, lijkt wel een record voor de eeuwigheid. Al komt de nummer twee van de lijst, huidig Bayern-spits Robert Lewandowski (278 doelpunten in 351 wedstrijden) snel dichterbij. De 32-jarige Pool schoot vorig seizoen met zijn 41 competitietreffers al een onbreekbaar geacht record van 'Der Bomber' uit de boeken. In 1971/1972 maakte Müller veertig treffers in één seizoen.

Met 365 treffers is Müller topscorer aller tijden van de Bundesliga. Met 365 treffers is Müller topscorer aller tijden van de Bundesliga. Foto: Getty Images

Müller kwam laatste maanden nauwelijks nog zijn bed uit

Dat hij het record verloor aan Lewandowski heeft Müller niet of nauwelijks meer beseft. In oktober 2015 werd de ziekte van Alzheimer bij hem geconstateerd. Hij bracht zijn laatste jaren door in een verzorgingstehuis.

Zijn vrouw Uschi vertelde in november bij Müllers 75e verjaardag dat de oud-topvoetballer "naar zijn einde toe sliep". "Hij eet bijna niets en ligt de hele dag in bed. Hij is zelden wakker, maar als hij zijn ogen opent, dan is het zo mooi", vertelde zijn echtgenote die hem dagelijks bezocht.

"We kijken vaak tv en ik kan nog met hem praten, als ik langzaam en duidelijk spreek. Hij is rustig en ik denk niet dat hij veel lijdt. Ik hoop dat hij niet kan denken aan zijn lot en aan de ziekte die hem zijn waardigheid ontneemt."