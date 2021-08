FC Groningen heeft zondag dankzij een fantastisch doelpunt van Jørgen Strand Larsen drie punten gepakt bij SC Cambuur. De gepromoveerde club uit Leeuwarden was hard op weg naar een punt, maar de Groningse spits zorgde met een schitterende omhaal in de blessuretijd voor de 1-2.

In de eerste helft was Groningen de gevaarlijkste ploeg. Tomás Suslov (inzet knap gekeerd door Cambuur-keeper Sonny Stevens en een wild schot over) had al twee goede kansen gemist, voordat Ahmed El Messaoudi voor de 0-1 zorgde. Bij een hoekschop van Suslov kon de middenvelder vrij inkoppen. Sam Hendriks verzuimde op de lijn redding te brengen voor Cambuur.

In de openingsfase van de tweede helft beet Cambuur fel van zich af. Dat leidde tot een aantal mogelijkheden: zo moest Groningen-doelman Peter Leeuwenburgh een inzet van Issa Kallon uit de kruising tikken. Uit een Groningse counter liet Romano Postema een grote mogelijkheid liggen voor de 0-2.

Halverwege de tweede helft viel de verdiende gelijkmaker voor Cambuur alsnog. Invaller Jamie Jacobs gaf een goede lage voorzet op Robin Maulun en de Fransman schoof rustig de 1-1 binnen.

Grote kansen bleven vervolgens uit en het duel leek in een gelijkspel te eindigen, maar Strand Larsen besloot anders. De invaller wipte de bal in de 93e minuut op en zorgde met een fantastische omhaal voor de winnende 1-2.

Voor SC Cambuur gaat de Eredivisie zaterdag verder met een uitwedstrijd tegen PSV (aftrap 20.00 uur). FC Groningen krijgt op dezelfde dag om 21.00 uur bezoek van FC Utrecht.

Jørgen Strand Larsen wordt geknuffeld na zijn fantastische treffer in Leeuwarden. Jørgen Strand Larsen wordt geknuffeld na zijn fantastische treffer in Leeuwarden. Foto: ANP

