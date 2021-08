Gerd Müller is zondag overleden. De Duitse voetballegende en maker van het winnende doelpunt tegen het Nederlands elftal in de finale van het WK van 1974 werd 75 jaar.

Müller leed sinds 2015 aan de ziekte van Alzheimer, een veel voorkomende vorm van dementie. Zijn vrouw zei vorig jaar op de 75e verjaardag van de legendarische spits dat hij "rustig naar zijn einde slaapt".

Müller wordt beschouwd als een van de beste spitsen in de geschiedenis van het Duitse voetbal. In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw maakte 'Der Bomber' 523 doelpunten in 580 officiële wedstrijden voor Bayern München. Daarmee is hij met afstand clubtopscorer aller tijden.

Ook in de Duitse nationale ploeg maakte Müller zijn status als topspits waar. In 62 interlands was hij 68 keer trefzeker. Met dat aantal was hij veertig jaar lang Duits recordhouder. In 2014 verbeterde Miroslav Klose het record tot 71 interlanddoelpunten.

Van die 68 doelpunten voor Duitsland was zijn treffer in de finale van het WK van 1974 tegen het Nederlands elftal van aanvoerder Johan Cruijff de bekendste. Müller maakte in München vlak voor rust de 1-2 voor Duitsland, wat ook het winnende doelpunt bleek en Duitsland aan de tweede wereldtitel in de geschiedenis hielp. Johan Neeskens had na twee minuten de score voor Oranje nog geopend uit een strafschop.

66 Gerd Müller maakt winnende doelpunt tegen Nederland in WK-finale 1974

'Een zwarte dag voor Bayern'

Müller werd in 1963 op achttienjarige leeftijd opgepikt door Bayern München, nadat hij bij TSV 1861 Nördlingen uit zijn geboorteplaats Nördlingen indruk had gemaakt op de scouts van de Duitse grootmacht.

De komst van de spits bleek een schot in de roos. Mede dankzij zijn vracht aan doelpunten werd Bayern van 1971 tot en met 1974 drie keer op rij landskampioen. In 1979 verkaste Müller naar het Amerikaanse Fort Lauderdale Strikers, waar hij twee jaar later zijn loopbaan beëindigde. Hij bleef na zijn carrière als jeugdtrainer verbonden aan Bayern.

"Vandaag is een verdrietige en zwarte dag voor Bayern München en al zijn supporters", aldus Herbert Hainer, president van Bayern München, op de site van de club.

"Gerd Müller is een van beste spitsen die er ooit is geweest en was bovendien een fijn persoon. We zijn allemaal verenigd in de rouw met zijn vrouw Uschi en zijn familie. Zonder Gerd Müller zou Bayern niet de club zijn waar we vandaag allemaal van houden. Zijn naam en herinnering zullen voor altijd voortleven."

Müller brak in het seizoen 1971/1972 een record door liefst veertig doelpunten te maken in de Bundesliga. Dat werd vorig seizoen na 49 jaar verbeterd door de huidige Bayern-spits Robert Lewandowski, die tot 41 treffers kwam.