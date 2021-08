Gerd Müller is zondag overleden. Het Duitse icoon van Bayern München en de maker van het winnende doelpunt tegen het Nederlands elftal in de finale van het WK van 1974 werd 75 jaar.

Muller leed sinds 2015 aan de ziekte van Alzheimer, een veel voorkomende vorm van dementie. Zijn vrouw zei vorig jaar op de 75e verjaardag van de legendarische spits dat hij "rustig naar zijn einde slaapt".

Muller wordt beschouwd als een van de beste spitsen in de geschiedenis van het Duitse voetbal. In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw maakte 'Der Bomber' 523 doelpunten in 580 officiële wedstrijden voor Bayern München, waarmee hij met afstand clubtopscorer aller tijden van de Duitse recordkampioen is.

Ook in de Duitse nationale ploeg maakte Müller zijn status als topspits waar. In 62 interlands was hij 68 keer trefzeker. Met dat aantal was hij veertig jaar lang Duits recordhouder. In 2014 verbeterde Miroslav Klose het record tot 71 interlanddoelpunten.

Dit bericht wordt aangevuld.