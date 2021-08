Hoewel VfL Wolfsburg bijna de hele wedstrijd tegen tien man speelde, was trainer Mark van Bommel grotendeels tevreden over de magere 1-0-zege op VfL Bochum. De debuterende trainer had ook lovende woorden voor doelman Koen Casteels.

"Koen is een van de beste keepers van deze competitie", zei Van Bommel op de persconferentie na de Bundesliga-wedstrijd. "Als hij niet de allerbeste is, dan zit hij er heel dichtbij."

De 29-jarige Belg moest in het laatste half uur een paar keer handelend optreden. "Iedere ploeg krijgt altijd een kans, zo gaat dat gewoon. Zelfs met tien tegen elf", zei Van Bommel. "Bochum heeft daarop gewacht en kreeg de kansen in het laatste half uur."

"Gelukkig kon Koen ons redden. Hij laat al jaren zien dat hij een van de beste keepers van de competitie is. Ik ben heel blij dat hij bij ons speelt."

Wout Weghorst maakt een hartje met zijn handen na de winnende treffer. Wout Weghorst maakt een hartje met zijn handen na de winnende treffer. Foto: Pro Shots

Weghorst maakt enige treffer voor Wolfsburg

De krappe thuiszege op de promovendus past goed in de moeizame beginperiode van Van Bommel in Duitsland. Wolfsburg verloor vijf oefenduels op rij en won in de DFB-Pokal pas na verlenging met 1-3 van het kleine Preussen Münster.

Een klacht van de club uit de Regionalliga (vierde niveau) over een illegale zesde wissel van Van Bommel wordt maandag door de Duitse bond behandeld. Wolfsburg dreigt uit het bekertoernooi te worden gezet.

Tegen Bochum zat het Van Bommel wel mee. De gasten kregen al na drie minuten een rode kaart wegens een handsbal. Wout Weghorst miste vervolgens een strafschop, maar maakte na 21 minuten alsnog de 1-0.

Van Bommel erg tevreden met spel in eerste uur

Wolfsburg slaagde er niet in om verder uit te lopen tegen de tien man van Bochum. Van Bommel benadrukte vooral de positieve punten. "We hebben acht grote kansen gecreëerd en in het eerste uur speelden we uitstekend voetbal."

"Daar heb ik mijn spelers in de rust al een groot compliment voor gegeven. Het is namelijk niet zo makkelijk als het lijkt, met elf tegen tien. Maar wij deden het lange tijd geweldig."

"Je moet dan alleen wel 3-0 of 4-0 maken. Helaas hebben we de kansen niet afgemaakt", zei de trainer. "Nu bleef Bochum in de wedstrijd en was het ook aan de keeper te danken dat we wonnen."

Zaterdag staat voor Wolfsburg de tweede wedstrijd in de Bundesliga op het programma. De ploeg van Van Bommel gaat dan op bezoek bij Hertha BSC in Berlijn.

