Lasse Schöne was ontroerd door het afscheid dat hij zaterdagavond kreeg voor de Eredivisie-wedstrijd tussen Ajax en NEC. De middenvelder van NEC vertrok al twee jaar geleden bij de regerend landskampioen, maar hij was tot zaterdag nog niet uitgezwaaid door het publiek in Amsterdam.

"Ik ben twee jaar geleden weggegaan en dat ik op deze manier afscheid mag nemen, is heel mooi", zei Schöne na afloop van Ajax-NEC (5-0) tegen ESPN. "Dat waardeer ik ook zeer. Het doet me wat dat de fans me zo toejuichten."

De 35-jarige Schöne speelde van 2012 tot 2019 liefst 286 wedstrijden voor Ajax, waarmee hij drie keer landskampioen werd en één keer de KNVB-beker won. Via Genoa en Heerenveen keerde hij deze zomer terug bij NEC, waar hij van 2008 tot 2012 al onder contract stond. Vlak voor de aftrap in de Johan Cruijff ArenA werd hij toegesproken door Ajax' directeur voetbalzaken Marc Overmars.

"Of ik me een een echte Ajacied voel? Ja, zo voel ik dat wel. Maar ik had vandaag liever gewonnen", aldus Schöne, die bij zijn wissel in de tachtigste minuut een staande ovatie kreeg. "Ik ben twee dagen in het jaar geen Ajacied en dat is als we tegen ze spelen. Ik ben voor NEC en wil er alles aan doen om ze in de Eredivisie te houden en er een stabiele Eredivisie-club van te maken."

Lasse Schöne kreeg een staande ovatie van de Ajax-fans in de Johan Cruijff ArenA. Foto: ANP

'Het werd een lange avond'

NEC kende echter een belabberde start van het seizoen door met 5-0 te verliezen bij Ajax, een eindstand die al bij rust was bereikt. Na twintig minuten spelen stond het al 4-0 voor de Amsterdammers en leek een monsterscore in de maak, maar die bleef NEC bespaard.

"We zeiden van tevoren dat we in de eerste twintig minuten geen gekke dingen moesten doen, maar toen stonden we al met 4-0 achter", verzuchtte Schöne. "Het werd zo een lange avond. Ze waren duidelijk een maatje te groot, maar volgende week moeten we thuis tegen Zwolle. Dat zijn de wedstrijden die we moeten winnen."

Schöne heeft er vertrouwen in dat NEC zich kan handhaven in de Eredivisie. De Nijmegenaren eindigden vorig seizoen nog als zevende in de Keuken Kampioen Divisie, maar promoveerden verrassend door de play-offs te winnen.

"Het is een goede ploeg. We hebben het vandaag nog niet genoeg gezien, maar er zit een heel positieve sfeer in. De club heeft ambitie en dat vind ik wel wat. Het is een uitdaging om ergens naartoe te werken. Het zal niet makkelijk zijn, maar we gaan ons best doen. We hebben genoeg kwaliteit om ons te handhaven."

