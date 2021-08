Met Toshio Lake kende Fortuna Sittard een onverwachte matchwinner bij de start van het nieuwe Eredivisie-seizoen. De debutant tekende bij de 2-1-zege op FC Twente voor een assist en een goal.

Boven het rugnummer 39 van de invaller ontbrak zaterdag de naam van de speler. Niemand bij Fortuna Sittard had voor het onverwachte debuut van de twintigjarige aanvaller kennelijk tijd gehad om zijn tenue in orde te brengen.

"Ik zou eigenlijk in het onder 21-team beginnen", vertelde Lake aan ESPN. "Maar ik heb in de voorbereiding een goede indruk gemaakt op de trainer en nu zit ik bij het eerste."

Die trainer is Sjors Ultee, die Lake na een uur spelen bij een 0-1-achterstand in het veld bracht. "We hebben een smalle selectie en toen we een week of drie, vier geleden wat coronagevallen kregen, zeiden we tegen elkaar: 'Wie kan er nu nog meedoen?'", aldus Ultee.

"Toen heb ik de trainer van het onder 21-team gebeld. Hij zei: 'Lake, die ken ik nog niet echt, maar probeer het maar eens'."

Toshio Lake schiet de winnende treffer achter Twente-doelman Lars Unnerstall. Toshio Lake schiet de winnende treffer achter Twente-doelman Lars Unnerstall. Foto: ANP

Lake was blij met schreeuwende trainer

De voormalig jeugdinternational maakte deze zomer de overstap van Jong Feyenoord naar Fortuna. Tijdens zijn eerste trainingen had Lake veel moeite met het hoge tempo. "Ik moest veel tegen hem schreeuwen", zei Ultee.

"Hij kwam naar me toe en zei: 'Trainer, het is goed dat je tegen me schreeuwt, dat houdt me scherp'", aldus de coach. "Het is een jongen die heel graag wil."

Dat Lake moest wennen aan het tempo, kwam mede doordat hij terug moest komen van een blessure. "Ik heb er heel hard voor gewerkt om hier te komen", vertelde de aanvaller. "Ik ben vaak geblesseerd geweest en dacht er soms aan om te stoppen. Gelukkig ben ik toch door blijven gaan, dit is de beloning."

Lake verwacht dit seizoen nog veel meer van zichzelf te kunnen laten zien. "Ik wist dat als ik een kans zou krijgen bij het eerste, dat ik er niet meer uit zou gaan. Heel mooi dat die kans nu al is gekomen."

