Everton heeft zaterdag een video waarin een eerbetoon werd gebracht aan overleden supporters tijdens de coronapandemie moeten aanpassen. Tussen de afbeeldingen was een foto van Anne Frank terechtgekomen.

Kort voor de aftrap van Everton-Southampton (3-1), de eerste competitiewedstrijd van het seizoen, plaatste de club uit Liverpool een bijna vier minuten durende video. Daarin waren afbeeldingen en namen van fans die waren overleden tijdens de pandemie te zien.

Ongeveer halverwege de video stond er een foto van Anne Frank tussen de voetbalfans. Het Amsterdamse meisje werd tijdens de holocaust omgebracht in een concentratiekamp en werd wereldberoemd vanwege het dagboek dat ze bijhield.

Bovendien bevatte de video enkele niet-bestaande namen van supporters. Zo stond de verzonnen naam "Fay Knewse", een verbastering van fake news, in de lijst.

Screenshot van de video van Everton, met rechtsboven de foto van Anne Frank. Screenshot van de video van Everton, met rechtsboven de foto van Anne Frank. Foto: @Everton

Everton geeft geen uitleg na blunder

Hoewel de blunders al snel werden opgemerkt en diverse mensen de club er via sociale media op wezen, bleef de video zeven uur online staan voordat Everton met een aangepaste versie kwam.

"Vandaag draaide het om jullie. Degenen die weer terug zijn bij ons in stadion Goodison Park, maar helaas ook degenen die we verloren hebben tijdens de pandemie. Rust in vrede", schreef de club bij de video.

Everton heeft (nog) geen uitleg of reactie gegeven over hoe de blunder heeft kunnen gebeuren.

De aangepaste video van Everton.