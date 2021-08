Ajax-trainer Erik ten Hag is ondanks de simpele overwinning in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen niet te spreken over het spel van zijn ploeg in de tweede helft. De Amsterdammers wonnen zaterdag met 5-0 van NEC, maar kwamen na rust niet meer tot scoren.

"Ik heb genoten van de eerste helft", zei Ten Hag bij ESPN. "We hebben schitterend voetbal laten zien. De spelers hebben het plan uitstekend uitgevoerd, ontzettend veel kansen gecreëerd en ook vijf mooie goals gemaakt."

Ajax stond tegen NEC al na twintig minuten met 4-0 voor door treffers van Sébastien Haller, Noussair Mazraoui, Bart van Rooij (eigen doelpunt) en Dusan Tadic. In de 38e minuut zorgde Tadic ook voor de vijfde goal, maar na rust kon de thuisploeg de eerste helft geen passend vervolg geven.

"De tweede helft moeten we niet accepteren", aldus Ten Hag. "Het tempo ging heel erg naar beneden. We hadden aan de bal veel simpeler moeten spelen, meer de momenten moeten zoeken om te versnellen, maar ook de breedte meer moeten gebruiken. Al die zaken gingen een stuk minder."

Ajax viert de 2-0 van Noussair Mazraoui. Ajax viert de 2-0 van Noussair Mazraoui. Foto: ANP

'De concentratie ebde weg'

In de tweede helft zocht Ajax nog wel geregeld de aanval, maar het ontbrak aan de echte wil en scherpte om nog veel meer doelpunten te maken. Ryan Gravenberch en Mazraoui misten de grootste kansen op een zesde Ajax-goal.

"De concentratie ebde weg. Dat was goed te zien bij de kans van Ryan", doelde hij op de kans van Gravenberch. "Als dat de 6-0 was geweest, had de schwung er meteen weer in gezeten. Het zijn natuurlijk geen robots, maar dit moeten we niet accepteren."

Volgens Ten Hag is Ajax fysiek nog niet helemaal klaar voor het seizoen. "Daarom spelen we zondag ook een oefenwedstrijd tegen Heracles", zei hij. "Zo kunnen de spelers die vandaag weinig hebben gevoetbald ook nog aan hun conditie werken."

