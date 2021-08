Real Madrid heeft zaterdag een goede start van het seizoen in La Liga beleefd. 'De Koninklijke' was met 1-4 te sterk voor Deportivo Alavés. In de Portugese competitie werkte Benfica een geslaagde laatste test af voor de belangrijke wedstrijd tegen PSV van woensdag.

Alavés en Real scoorden voor rust niet, maar in de tweede helft trok de ploeg van coach Carlo Ancelotti de wedstrijd naar zich toe. In iets meer dan een kwartier scoorden Karim Benzema (twee keer) en Nacho.

Een antwoord van Alavés volgde snel toen ex-Feyenoorder John Guidetti werd neergelegd door keeper Thibaut Courtois en Joselu de toegekende strafschop benutte, maar dichterbij kwam de thuisclub niet. In de extra tijd bepaalde Vinícius Júnior de eindstand.

Door de overwinning kan Real, waar David Alaba zijn competitiedebuut maken, zondag rustig afwachten hoe concurrenten FC Barcelona en Atlético Madrid het La Liga-seizoen beginnen.

Barcelona, waar Memphis Depay na lange onzekerheid toch gewoon zijn officiële debuut lijkt te gaan maken, speelt thuis tegen Real Sociedad en Atlético gaat op bezoek bij Celta de Vigo.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in La Liga

Benfica leeft met een goed gevoel toe naar de ontmoeting met PSV. Benfica leeft met een goed gevoel toe naar de ontmoeting met PSV. Foto: AFP

Benfica wint net als PSV met 2-0

PSV-tegenstander Benfica opende de competitie met een 2-0-zege op Arouca. Beide doelpunten vielen vlak voor rust, waarbij Luca Waldschmidt de openingstreffer voor zijn rekening nam en Roman Yaremchuk de score verdubbelde. In de tweede helft werd een tweede goal van Waldschmidt afgekeurd wegens buitenspel.

Arouca, vijf jaar geleden tegenstander van Heracles Almelo in de voorrondes van de Europa League, stond al sinds de achtste minuut met een man minder op het veld. Keeper Victor Braga kreeg rood voor een overtreding.

Iets eerder op de avond had PSV ook al een fijne aanloop beleefd naar de ontmoeting van komende woensdag in Lissabon. De Eindhovenaren versloegen Heracles met 0-2, waarbij ze niet eens in de sterkste opstelling begonnen.

De wedstrijd tussen Benfica en PSV begint woensdag om 21.00 uur. Bij de Portugese topclub ontbreekt oud-Ajacied Jan Vertonghen, die geblesseerd is.