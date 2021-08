Ajax is zaterdag goed begonnen aan het nieuwe Eredivisie-seizoen. De Amsterdammers, die vorige week nog pijnlijk de strijd om de Johan Cruijff Schaal verloren, waren met 5-0 veel te sterk voor het gepromoveerde NEC.

Sébastien Haller, Noussair Mazraoui, Dusan Tadic (twee keer) en een eigen doelpunt van Bart van Rooij zorgden al voor een 5-0-stand halverwege. In de tweede helft nam Ajax flink gas terug en vielen er geen doelpunten meer.

Steven Berghuis maakte zijn debuut in de Eredivisie voor Ajax en gaf de assist bij de 5-0 van Tadic. NEC-aanvoerder Lasse Schöne nam voor de aftrap afscheid van het Ajax-publiek. De Deen speelde tussen 2012 en 2019 in Amsterdamse dienst.

Voor Ajax gaat de Eredivisie volgende week zondag verder met een uitwedstrijd tegen FC Twente (aftrap: 12.15 uur). NEC speelt vrijdag om 20.00 uur thuis tegen PEC Zwolle.

Lasse Schöne nam afscheid van het Amsterdamse publiek. Lasse Schöne nam afscheid van het Amsterdamse publiek. Foto: Pro Shots

Ajax schiet uit de startblokken

Bij Ajax keerde Edson Álvarez terug in de basis als vervanger van de geschorste Nicolás Tagliafico. De Mexicaan beleefde een prettige rentree met zijn ploeggenoten, want de Amsterdammers schoten uit de startblokken in de Johan Cruijff ArenA.

Nadat Haller en Davy Klaassen nog aardige kansen op de openingstreffer lieten liggen, was het in de vijfde minuut wel raak voor Haller. De spits schoot raak na een voorzet van Mazraoui. Diezelfde Mazraoui tekende vier minuten later met een vallende kopbal (assist Tadic) voor de 2-0.

Het duel was daarmee al zo goed als beslist, maar NEC deed er nog een schepje bovenop door met knullig uitverdedigen de regerend landskampioen verder in het zadel te helpen. Van Rooij wilde terugkoppen op doelman Mattijs Branderhorst, maar de bal was te hard en passeerde de doellijn: 3-0.

Davy Klaasen en Steven Berghuis feliciteren Noussair Mazraoui met zijn goal. Davy Klaasen en Steven Berghuis feliciteren Noussair Mazraoui met zijn goal. Foto: ANP

Monsterscore blijft uit in Johan Cruijff ArenA

Tadic tekende met een verwoestende uithaal na een corner in de negentiende minuut al voor de 4-0 en bij NEC werd al gevreesd voor een keiharde afstraffing. Trainer Rogier Meijer greep in en bracht met Édgar Barreto een extra verdediger binnen de lijnen.

Die ingreep leek effect te hebben. Ajax, dat ook wat gas terugnam, kwam er niet meer zo makkelijk doorheen en vond het vervolgens ook wel prima. Vlak voor rust werd het via Tadic nog wel 5-0. De Serviër schoot beheerst raak na een pass van Berghuis.

In de tweede helft zocht Ajax nog wel geregeld de aanval, maar het ontbrak aan de echte wil en scherpte om nog veel meer doelpunten te maken. Ryan Gravenberch en Mazraoui misten nog de grootste kansen op een zesde Ajax-goal.

Dusan Tadic was goed voor twee goals en een assist. Dusan Tadic was goed voor twee goals en een assist. Foto: Getty Images

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie