Noni Madueke speelde zaterdag niet voor het eerst in dit nog prille seizoen een voorname rol bij PSV. De jonge aanvaller zorgde tegen Heracles Almelo voor de beslissende 0-2 en was daar trainer Roger Schmidt dankbaar voor.

Madueke scoorde in de 63e minuut - het was al zijn vijfde treffer in vijf duels - op het moment dat hij eigenlijk al gewisseld had moeten zijn. Cody Gakpo stond namelijk al een tijdje klaar langs de zijlijn.

Het leek erop dat Madueke trainer Schmidt vroeg om nog vijf minuten met die wissel te wachten. De vertraagde vervanging betaalde zich uit met het doelpunt van de Engelsman.

"Ik kan het me niet herinneren dat ik dat vroeg. Het is al even geleden", zei Madueke met een veelzeggende glimlach tegen ESPN. "Blijkbaar gaf de trainer me nog vijf minuten, en gelukkig maar. Er is geen aanvaller die graag gewisseld wil worden."

"Ik ben niet de baas. Dat is absoluut de trainer. Het is mooi voor hem dat zijn spelers zo graag wilden spelen. Het is gewoon mooi dat die vijf extra minuten zich uitbetaalden, daar ben ik dankbaar voor."

Het doelpunt van Noni Madueke in Almelo in beeld. Foto: Pro Shots

Schmidt: 'We moeten voorzichtig met hem zijn'

Schmidt wilde niet bevestigen dat hij aan de wens van Madueke had voldaan en zei dat hij zelf de keuze maakte om de aanvaller te laten staan. "Ik vertelde hem dat hij nog vijf minuten had. Ik zag dat hij graag wilde scoren, want hij werkte hard en had nog energie", aldus de Duitser.

"We moeten wel voorzichtig met hem zijn. Hij is nog jong, heeft al veel gespeeld en hebben hem woensdag weer in topvorm nodig. Het was een perfecte timing dat ik hem kon wisselen nadat hij scoorde."

Schmidt was blij met het spel van PSV in Almelo. "De eerste wedstrijd van het seizoen is altijd speciaal en op kunstgras is het niet makkelijk. Maar we hebben het heel goed gedaan. Ook de anderen hebben het goed gedaan."

PSV werkt nu toe naar de belangrijke wedstrijd tegen Benfica van woensdag in de Champions League-play-offs. Een week later is de return in Eindhoven.

