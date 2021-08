Memphis Depay kan zondag zijn competitiedebuut voor FC Barcelona maken in de thuiswedstrijd tegen Real Sociedad. Competitieorganisator La Liga bevestigt zaterdagavond dat de Oranje-international is ingeschreven voor de Spaanse competitie.

Eerder op de avond meldde La Liga nog dat de inschrijving van Memphis nog niet rond was, terwijl Barcelona in de middag juist had gemeld dat het de 27-jarige aanvaller op de valreep had kunnen inschrijven door een loonoffer van reserveaanvoerder Gerard Piqué.

"De documentatie van deze inschrijvingen is nog niet verstuurd door Barcelona op het moment van het persbericht, maar pas vanmiddag nadat La Liga de club had gewezen op dit feit", meldde La Liga eerder op de avond in een verklaring. "De documentatie wordt onderzocht door het controleorgaan van La Liga om te verifiëren of het aan de regels voldoet."

Door de financiële problemen van Barcelona was lang onduidelijk of Memphis, die deze zomer transfervrij overkwam van Olympique Lyon, ingeschreven mocht worden voor de Spaanse competitie. De Catalaanse topclub heeft een enorm hoge salarishuishouding, die in strijd was met de regels van La Liga. Door het loonoffer van Piqué wordt alsnog aan de voorwaarden voldaan.

Barcelona heeft niet bekendgemaakt hoe hoog het loonoffer van de 34-jarige Piqué is. De club is nog in onderhandeling met eerste aanvoerder Sergio Busquets en Jordi Alba, de derde captain, over een salarisverlaging. Volgens Barcelona willen ook die spelers meewerken.

Memphis Depay scoorde vorige week in een oefenwedstrijd van FC Barcelona tegen Juventus.

Onduidelijkheid over inschrijving Eric García

Volgens Spaanse media is het nog wel onduidelijk of Eric García in actie kan komen tegen Real Sociedad. De Spaanse verdediger, die deze zomer overkwam van Manchester City, zou nog niet definitief ingeschreven zijn voor La Liga.

Trainer Ronald Koeman liet al weten blij te zijn met het loonoffer van Piqué. "We kennen de financiële situatie van de club. FC Barcelona heeft op dit moment op alle mogelijke manieren hulp nodig", zei hij zaterdag op een persconferentie.

"Ik wil aandacht vragen voor Piqué, Busquets, Alba en Sergi Roberto. Zij spelen hier al vele jaren en willen de club helpen om de financiële situatie te verbeteren. Dat is belangrijk. Het toont aan dat ze jongens van de club zijn."

FC Barcelona begint zondag om 20.00 uur aan de thuiswedstrijd tegen Real Sociedad. De Spaanse competitie begon vrijdag met de wedstrijd Valencia-Getafe, die met 1-0 werd gewonnen door de thuisploeg.

