PSV heeft zaterdag de eerste wedstrijd van het nieuwe Eredivisie-seizoen gewonnen. Met een sterk gewijzigde basisploeg werd Heracles Almelo met 0-2 verslagen.

Het openingsdoelpunt viel aan het einde van de eerste helft en kwam op naam van Bruma, die werd weggestuurd door Davy Pröpper en koeltjes afrondde. Na rust zorgde Noni Madueke met een inzet van dichtbij voor de beslissing.

De overwinning in stadion Erve Asito betekent een goede generale voor PSV, dat woensdag op bezoek gaat bij Benfica in de Champions League-play-offs. Een week later is de return van het belangrijke tweeluik.

Mede met het oog op de heenwedstrijd in Lissabon ontbraken Joël Drommel, Olivier Boscagli, Philipp Max, Marco van Ginkel, Mario Götze, Cody Gakpo en Eran Zahavi bij de wedstrijd in Almelo in de basis van PSV.

De tribunes waren aardig gevuld in Almelo. Foto: Pro Shots

PSV toont zich efficiënt in Almelo

Met 'wisselspelers' Yvon Mvogo, Jordan Teze, Armando Obispo, Davy Pröpper, Bruma, Mauro Júnior en Yorbe Vertessen aan de aftrap speelde PSV aanvankelijk weinig klaar tegen Heracles. De fel spelende thuisploeg was in de beginfase zelfs het gevaarlijkst.

De eerste grote kans voor PSV deed zich voor na ruim een kwartier en kwam op naam van Pröpper, die Heracles-keeper Koen Bucker zag redden op zijn schot. Verder kwam het meeste gevaar aan Eindhovense kant van de in vorm verkerende Madueke.

PSV moest aan de andere kant blijven opletten - Mauro Júnior kreeg geel toen hij opzichtig een Heracles-counter voorkwam - en leek voor rust niet te scoren, maar Bruma brak alsnog de ban. De Portugees raakte nog voor het rustsignaal ook nog de paal.

In de tweede helft slaagde PSV er met de ingevallen Götze in de ploeg vaker in om Heracles terug te dringen, al bleven echt grote kansen opnieuw lange tijd uit. Bij een van de spaarzame échte kansen was het Madueke die van dichtbij de verre hoek vond.

Heracles bleef het dapper proberen, maar PSV kwam eigenlijk geen moment in de problemen en beleefde zodoende een ideale aanloop naar de belangrijke ontmoeting met Benfica van woensdag.

Noni Madueke zorgde in de tweede helft voor de beslissing. Foto: Pro Shots

