AZ heeft zaterdag zijn eerste wedstrijd in de Eredivisie verrassend verloren van RKC. De ploeg van trainer Pascal Jansen ging door een doelpunt van Michiel Kramer met 1-0 onderuit in Waalwijk.

AZ kende door een ingreep van coach Jansen al een roerige voorbereiding op het duel in het Mandemakers Stadion. Aanvoerder Teun Koopmeiners werd gepasseerd omdat hij volgens Jansen niet met zijn gedachte bij AZ zit. De middenvelder wordt al langer in verband gebracht met een transfer naar AS Roma of Atalanta.

Zonder Koopmeiners in de basiself begon AZ nog voortvarend aan de wedstrijd. De nummer drie van het afgelopen Eredivisie-seizoen zag twee doelpunten van Zakaria Aboukhlal en Dani de Wit afgekeurd worden vanwege buitenspel.

RKC werd sterker gedurende de eerste helft en kwam op slag van rust op voorsprong. De opgekomen rechtsback Juriën Gaari legde de bal keurig breed op de vrijstaande Kramer, die ter hoogte van de penaltystip AZ-doelman Hobie Verhulst verschalkte.

AZ zette na rust wel aan en bracht na een uur spelen Koopmeiners en aanwinst Vangelis Pavlidis, maar zij konden het verschil niet maken. Opvallend was dat aanvaller Jesper Karlsson na zijn wissel coach Jansen geen blik waardig gunde.

AZ verloor deze zomer liefst vier basisspelers aan buitenlandse clubs: Calvin Stengs (OGC Nice), Myron Boadu (AS Monaco), Marco Bizot (Stade Brest) en Jonas Svensson (Adana Demirspor). Daarvoor kwamen tot dusver alleen Pavlidis (Willem II), Sam Beukema (Go Ahead Eagles) en Aslak Fonn Witry (Djurgardens IF) in de plaats. AZ wil het vertrek van de belangrijke spelers met voornamelijk zelfopgeleide spelers opvangen.

