PSV begint zaterdag in een sterk gewijzigde opstelling aan de eerste wedstrijd van het Eredivisie-seizoen. Veel spelers krijgen op bezoek bij Heracles Almelo rust met het oog op het belangrijke duel met Benfica van komende woensdag.

Opstelling Heracles Almelo: Bucker; Fadiga, Schoofs, Knoester, Quagliata; Kiomourtzoglou, Vloet, De la Torre; Laursen, Bakis, Basaçikoglu.

Opstelling PSV: Mvogo; Teze, Ramalho, Obispo, Mwene; Pröpper, Mauro Júnior, Sangaré; Madueke, Vertessen, Bruma.

In tegenstelling tot de laatste weken ontbreken Joël Drommel, Olivier Boscagli, Philipp Max, Marco van Ginkel, Mario Götze, Cody Gakpo en Eran Zahavi in de basisopstelling van trainer Roger Schmidt. Boscagli, Max en aanvoerder Van Ginkel zitten ook niet bij de selectie.

De zeven vaste krachten worden worden in Almelo vervangen door Yvon Mvogo, Jordan Teze, Armando Obispo, Davy Pröpper, Bruma, Mauro Júnior en Yorbe Vertessen.

PSV maakte de afgelopen weken een uitstekende indruk door zonder problemen twee Champions League-voorrondes te overleven en Ajax in de strijd om de Johan Cruijff Schaal met 0-4 af te drogen.

Europees gezien moet de bekroning in de komende twee weken volgen, wanneer een tweeluik met Benfica wacht in de play-offs van de Champions League. De eerste ontmoeting met de Portugese topclub is woensdag in Lissabon.

Heracles-PSV begint zaterdag om 18.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie.

