Erling Haaland heeft zaterdag andermaal geïmponeerd bij Borussia Dortmund. De Noorse spits speelde tegen Eintracht Frankfurt (5-2) met twee goals en drie assists de absolute hoofdrol in een wedstrijd waarin Donyell Malen zijn Bundesliga-debuut maakte. Eerder op de dag won Mark van Bommel dankzij Wout Weghorst nipt met VfL Wolfsburg.

Haaland maakte in de voorbije anderhalf jaar al een verbluffende indruk bij Dortmund en lijkt niet van plan om het rustiger aan te gaan doen. De 21-jarige spits stelde tegen Frankfurt eerst Marco Reus en Thorgan Hazard in staat te scoren voordat hij zelf Dortmunds derde goal maakte. Tussendoor had een eigen goal van Dortmund-verdediger Felix Passlack de gelijkmaker opgeleverd.

Reus maakte zijn honderdste doelpunt in het shirt van 'BVB' en leverde in totaal ook twee assists, maar de aandacht ging vooral uit naar Haaland, die na rust ook de aangever was bij een treffer van Giovanni Reyna en zelf voor 5-1 zorgde.

Vlak na dat doelpunt maakte de van PSV overgekomen Donyell Malen als invaller zijn competitiedebuut namens Dortmund. In de slotminuten zorgde Haalands landgenoot Jens Petter Hauge namens Frankfurt voor het slotakkoord.

Weghorst mist penalty én is matchwinner

Wolfsburg won in de eerste Bundesliga-wedstrijd onder Van Bommel met 1-0 van VfL Bochum, waarbij Weghorst al in de vijfde minuut een strafschop mocht nemen. Bochum-middenvelder Robert Tesche had hands gemaakt op de doellijn en kreeg rood, waarna keeper Manuel Riemann de inzet van Weghorst echter keerde.

Iets meer dan een kwartier later was het alsnog raak voor de Nederlandse spits, die zichzelf knap vrijspeelde in het zestienmetergebied en de verre hoek vond. Vorig seizoen eindigde de 29-jarige Overijsselaar op twintig Bundesliga-goals.

De 44-jarige Van Bommel kon de zege goed gebruiken, want in de voorbereiding op zijn eerste seizoen als Wolfsburg-trainer behaalde zijn team overwegend slechte resultaten.

Bovendien dreigt uitsluiting in de DFB-Pokal, omdat hij vorige week een keer te veel wisselde tijdens de gewonnen wedstrijd tegen Preussen Münster in de eerste ronde. De Duitse voetbalbond buigt zich maandag over die kwestie.

Blijdschap bij Wout Weghorst na zijn doelpunt tegen VfL Bochum. Blijdschap bij Wout Weghorst na zijn doelpunt tegen VfL Bochum. Foto: AFP

Drama voor jonge Nederlander Sankoh (17)

VfB Stuttgart versloeg het Greuther Fürth van basisspeler Justin Hoogma met 5-1, maar bij de thuisclub zijn er zorgen om Mohamed Sankoh. De zeventienjarige Nederlander viel tijdens de tweede helft in en moest zich al snel laten wisselen met een ogenschijnlijk zware blessure. Er wordt gevreesd voor een beenbreuk.

Verder kwam Bayer Leverkusen - de club trad aan met Bundesliga-debutant Mitchel Bakker en Jeremie Frimpong als vleugelverdedigers - niet verder dan 1-1 bij Union Berlin, gingen Jeffrey Gouweleeuw en FC Augsburg met 0-4 ten onder tegen Hoffenheim en eindigde Arminia Bielefeld-SC Freiburg doelpuntloos.

Later op zaterdag staat nog Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt op het programma. Bij Dortmund kan de van PSV overgekomen Donyell Malen zijn Bundesliga-debuut maken.

Mitchel Bakker kon Bayer Leverkusen niet aan een overwinning helpen. Mitchel Bakker kon Bayer Leverkusen niet aan een overwinning helpen. Foto: Pro Shots

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Bundesliga