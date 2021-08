Teun Koopmeiners is zaterdag vanwege transferperikelen gepasseerd bij AZ voor de Eredivisie-wedstrijd tegen RKC Waalwijk. Trainer Pascal Jansen wilde alleen spelers opstellen die met hun hoofd volledig bij de club zijn.

"Teun is fit en ook fitter aan het worden, maar hij heeft de afgelopen weken ook aangegeven dat hij graag een stap zou willen maken", zei Jansen voorafgaand aan RKC-AZ tegen ESPN.

"We hebben hem in de voorbereiding wel wedstrijdminuten gegeven, maar ik wil vandaag elf spelers op het veld hebben die met hun gedachte bij AZ zijn en de wedstrijd kunnen winnen. Ik wil dat aan de voorkant van de wedstrijd uitsluiten."

De 23-jarige Koopmeiners wordt in de Italiaanse media al enkele weken gelinkt aan een overstap naar Atalanta of AS Roma, maar tot dusver is het nog niet tot een transfer gekomen. De Noord-Hollander begon het seizoen nog als aanvoerder van AZ. Hij werd in de zestigste minuut alsnog ingebracht, maar kon een 1-0-nederlaag niet voorkomen.

"Ik had wel willen spelen", zei Koopmeiners na afloop van de 0-1 verloren wedstrijd tegen ESPN. "Het is in goed overleg met de trainer gegaan. We hebben er uitgebreid over gesproken. Hij heeft daar zijn redenen voor gegeven. Hij heeft een andere keuze gemaakt. Dat was helemaal helder voor mij."

Teun Koopmeiners viel in de zestigste minuut in tegen RKC. Hij kon een 1-0-nederlaag echter niet voorkomen. Teun Koopmeiners viel in de zestigste minuut in tegen RKC. Hij kon een 1-0-nederlaag echter niet voorkomen. Foto: ANP

'Ik ben ook een professional'

"Zolang er niks gebeurt, speel ik hier en wil ik alles spelen", vervolgde Koopmeiners. "Natuurlijk brengt het een hoop met zich mee, maar ik ben ook een professional. Zolang ik hier ben, zal ik 100 procent geven en dat zal ik altijd blijven doen."

Koopmeiners speelde tot dusver 150 wedstrijden voor AZ, waarin hij 43 keer trefzeker was. Vorig seizoen was hij met vijftien doelpunten clubtopscorer van de Alkmaarders, die vorig seizoen als derde in de Eredivisie eindigden. Hij behoorde in juni ook tot de EK-selectie van het Nederlands elftal, maar hij maakte geen minuten.

Na Calvin Stengs (OGC Nice), Myron Boadu (AS Monaco), Marco Bizot (Stade Brest) en Jonas Svensson (Adana Demirspor) zou Koopmeiners de vijfde basisspeler zijn die deze zomer vertrekt bij AZ. Hij beschikt nog over een doorlopende verbintenis tot 2023 in Alkmaar.