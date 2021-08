Manchester United is zaterdag uitstekend begonnen aan het nieuwe Premier League-seizoen. Mede dankzij een hattrick van Bruno Fernandes en vier assists van uitblinker Paul Pogba versloeg de Engelse recordkampioen Leeds United in eigen huis met 5-1.

Manchester United bracht de ruim 75.000 fans op Old Trafford voor de aftrap al in vervoering door Raphaël Varane op het veld te presenteren als versterking. De 28-jarige verdediger komt voor 50 miljoen euro over van Real Madrid en tekent een vierjarig contract in Manchester.

Na een half uur spelen stonden de supporters weer op de banken toen Fernandes de ban had gebroken. Na een sublieme pass van Pogba werkte de Portugees de bal via doelman Illan Meslier binnen.

Na de rust vielen de doelpunten als rijpe appelen. Leeds United, waar trainer Marcelo Bielsa pas twee dagen voor de competitiestart bijtekende, kwam in de 48e minuut nog langszij door een kiezelhard afstandsschot van Luke Ayling, maar twaalf minuten later stond Manchester United op een 4-1-voorsprong.

Paul Pogba was met vier assists een van de uitblinkers bij Manchester United.

Doellijntechnologie kent 3-1 toe

Na opnieuw een fraaie pass van Pogba zette Mason Greenwood de ploeg van trainer Ole Gunnar Solskjaer op 2-1, waarna Fernandes twee keer scoorde met schoten van afstand. De 3-1 werd toegekend met behulp van de doellijntechnologie en was opnieuw op aangeven van Pogba.

De Fransman bekroonde zijn sterke optreden op het uitverkochte Old Trafford in de slotfase met een vierde assist. Dit keer rondde Fred een voorzet van Pogba af, waardoor Manchester United een zorgeloze start van het Premier League-seizoen kende. Donny van de Beek bleef de hele wedstrijd op de bank.

Later op de dag staan Burnley-Brighton & Hove Albion, Chelsea-Crystal Palace, Everton-Southampton, Leicester City-Wolverhampton Wanderers, Watford-Aston Villa (aftrap 16.00 uur) en Norwich City-Liverpool (18.30 uur) op het programma in de Premier League.

Raphaël Varane werd vlak voor de aftrap door Manchester United gepresenteerd als versterking.

