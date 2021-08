Liverpool is zaterdag goed begonnen aan het Premier League. 'The Reds' wonnen met basisklant Virgil van Dijk met 0-3 bij Norwich City. Chelsea rekende thuis af met Crystal Palace (3-0) en Manchester United kende dankzij een hattrick van Bruno Fernandes en vier assists van Paul Pogba eveneens een puike start: 5-1.

Diogo Jota bracht Liverpool halverwege de eerste helft op aangeven van Mohamed Salah op voorsprong tegen het Norwich van doelman Tim Krul. Na ruim een uur spelen leverde de Egyptenaar ook de assist bij de 0-2 van Roberto Firmino.

Salah zorgde een kwartier voor tijd zelf voor de derde treffer van zijn ploeg. Bij een hoekschop schoot de aanvaller raak vanaf de rand van het zestienmetergebied. Van Dijk maakte de negentig minuten vol bij Liverpool.

Chelsea kwam al na een half uur spelen op voorsprong tegen Crystal Palace, waar Arsenal-icoon Patrick Vieira aan zijn eerste seizoen als manager in de Premier League begon. Specialist Marcos Alonso schoot een vrije trap fraai in de kruising. Crystal Palace-doelman Vicente Guaita stond aan de grond genageld.

Nog voor rust maakte Christian Pulisic de 2-0. Guaita redde nog op een voorzet vanaf de zijkant, maar daarna was hij kansloos op de rebound van de Amerikaan. Trevoh Chalobah zorgde met een kiezelhard schot voor de 3-0 en luisterde daarmee zijn Premier League-debuut op met een doelpunt.

Hakim Ziyech ontbrak bij Chelsea. De oud-speler van Ajax viel woensdag in de strijd met Villarreal om de Europese supercup uit met een armblessure nadat hij zijn ploeg nog op een 1-0-voorsprong had geschoten. De middenvelder is naar verwachting enkele weken uitgeschakeld.

Marcos Alonso viert zijn openingstreffer voor Chelsea. Marcos Alonso viert zijn openingstreffer voor Chelsea. Foto: Getty Images

United dankzij Pogba en Fernandes langs Leeds

Eerder op de dag schoot Manchester United uit de startblokken in de Premier League door met 5-1 te winnen van Leeds United. Na een half uur spelen brak Fernandes de ban voor de thuisploeg. Na een sublieme pass van Pogba werkte de Portugees de bal via doelman Illan Meslier binnen.

Na rust vielen de doelpunten als rijpe appelen. Leeds United, waar trainer Marcelo Bielsa pas twee dagen voor de competitiestart bijtekende, kwam in de 48e minuut nog langszij door een kiezelhard afstandsschot van Luke Ayling, maar twaalf minuten later stond Manchester United op een 4-1-voorsprong.

Na opnieuw een fraaie pass van Pogba zette Mason Greenwood de ploeg van trainer Ole Gunnar Solskjaer op 2-1, waarna Fernandes twee keer scoorde met schoten van afstand. De 3-1 werd toegekend met behulp van de doellijntechnologie en was opnieuw op aangeven van Pogba.

De Fransman bekroonde zijn sterke optreden in de slotfase met een vierde assist. Dit keer rondde Fred een voorzet van Pogba af, waardoor Manchester United een zorgeloze start van het Premier League-seizoen kende. Donny van de Beek bleef de hele wedstrijd op de bank.

Verder in de Premier League won Leicester City dankzij een doelpunt van Jamie Vardy met 1-0 van Wolverhampton Wanderers, was Everton met 3-1 te sterk voor Southampton, zegevierde Watford tegen het Aston Villa van basisklant Anwar El Ghazi (3-2) en boog Brighton & Hove Albion een achterstand om in een overwinning tegen Burnley (1-2).

Paul Pogba was met vier assists een van de uitblinkers bij Manchester United. Paul Pogba was met vier assists een van de uitblinkers bij Manchester United. Foto: Getty Images

