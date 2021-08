De transfer van Raphael Varane van Real Madrid naar Manchester United is rond. De Franse verdediger tekent een contract tot medio 2025 bij de Premier League-club, die naar verluidt 50 miljoen euro voor hem betaalt.

Het was al duidelijk dat de komst van Varane naar United aanstaande was, maar het duurde even tot alles was afgerond. Zaterdag kwam de bevestiging van de clubs, waarna de 79-voudig Frans international voor de wedstrijd tegen Leeds United gepresenteerd werd op Old Trafford.

Met het shirt van United in zijn handen kwam hij vlak voor de aftrap van het duel, dat om 13.30 uur begon, het veld op. Hij bekijkt de eerste competitiewedstrijd van zijn nieuwe club vanaf de tribune.

United en Real meldden niet welk bedrag gemoeid is met de transfer, maar volgens Britse media gaat het om 50 miljoen euro. Varane is de tweede grote aankoop van de 'Red Devils' deze zomer. Eerder werd aanvaller Jadon Sancho voor 85 miljoen euro overgenomen van Borussia Dortmund.

Raphael Varane gaat spelen met rugnummer 19. Foto: Getty Images

'Hij is een van de beste verdedigers ter wereld'

Varane speelde liefst tien jaar voor Real, dat hem als achttienjarige overnam van Lens. Met drie landstitels en vier eindzeges in de Champions League kende hij zeer succesvolle jaren in Madrid, maar de aanbieding van United kon hij niet weerstaan.

"United is een van de meest iconische clubs ter wereld en de Premier League is een prachtige competitie", aldus Varane zaterdag op de website van United. "Ik wil hier van grote waarde zijn en deel uitmaken van de prachtige historie van de club."

Trainer Ole Gunnar Solskjaer is uiteraard blij met de komst van Varane. "Met Varane hebben we een van de beste verdedigers ter wereld vastgelegd", aldus de Noor. "Hij is een bewezen winnaar en op en top professional, zo bewijst hij al jaren."

