Ronald Koeman heeft zich ondanks het vertrek van sterspeler Lionel Messi de landstitel ten doel gesteld met FC Barcelona. De Nederlandse coach vindt dat de transfer van Messi naar Paris Saint-Germain en de financiële crisis bij FC Barcelona geen excuses mogen zijn in de titelstrijd.

"Er is een hoop gezegd over Messi en dat is normaal, omdat we het over de beste speler ter wereld hebben", aldus Koeman zaterdag op zijn persconferentie in de aanloop naar de start van La Liga. "Maar als alle geblesseerd spelers hersteld zijn, hebben we nog steeds een sterke ploeg en kunnen we belangrijke prijzen winnen."

"Vanaf morgen zijn er geen excuses meer. We zijn klaar voor de competitiestart. We hebben zonder Messi een heel goede voorbereiding van vijf weken gedraaid. Ik ben ervan overtuigd dat mensen ook van dit team gaan genieten."

Messi vertrok vorige week na 21 jaar bij FC Barcelona omdat de club niet aan de salarisregels van La Liga kon voldoen. De 26-voudig landskampioen is financieel hard geraakt door de coronacrisis en moet daardoor 200 miljoen euro bezuinigen op de salarissen.

De 34-jarige Messi was bereid om de helft van zijn salaris van 70 miljoen euro in te leveren, maar dat bleek alsnog niet voldoende. Omdat zijn oude verbintenis op 1 juli was afgelopen, kon hij transfervrij vertrekken uit Barcelona. De aanvaller, vorig seizoen met dertig doelpunten topscorer van La Liga, tekende dinsdag voor twee jaar bij PSG.

Ronald Koeman sprak vorige week voor een oefenwedstrijd tegen Juventus de fans in Camp Nou toe. Ronald Koeman sprak vorige week voor een oefenwedstrijd tegen Juventus de fans in Camp Nou toe. Foto: Getty Images

'Messi is verleden tijd'

Koeman kreeg op zijn persconferentie vanzelfsprekend veel vragen over het vertrek van Messi. "Het is pijnlijk voor alle Catalanen", zei de Nederlandse coach. "Ik weet wat Messi voor deze club heeft betekend. Hij is zo'n belangrijke speler in de geschiedenis van Barcelona geweest. We gaan hem absoluut missen."

"Maar dit zijn dingen die gebeuren", vervolgde Koeman. "Spelers wisselen van club en daardoor kunnen jonge spelers opstaan. Ik hoop dat we de hulp en het enthousiasme van de Catalanen gaan krijgen. Messi is verleden tijd. We leven niet in het verleden, maar in het heden. We moeten hard werken om te bereiken wat we willen bereiken."

Door de financiële crisis heeft FC Barcelona zich op de transfermarkt bijna alleen weten te versterken met transfervrije spelers. Memphis Depay, Sergio Agüero en Eric García stapten gratis over naar de ploeg van Koeman. Alleen voor rechtsback Emerson Royal (Villarreal) werd een transfersom van zo'n 9 miljoen euro betaald. Koeman hoopt nog een nieuwe spits te verwelkomen in Camp Nou.

FC Barcelona begint zondag aan het nieuwe seizoen in La Liga met een thuiswedstrijd tegen Real Sociedad. Voor trainer Koeman wordt het zijn eerste duel in Camp Nou met fans op de tribunes. Er zijn maximaal 22.000 fans welkom in het iconische stadion.